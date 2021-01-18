Відкритий лист до народних депутатів Верховної Ради

Ми всі знаємо, що виробник, який відправляє свою продукцію залізницею пломбує вагони з нею і, звісно, не змушує Укрзалізницю оплачувати як ті свої пломби, так і працю робітників, які їх встановлюють.

Не чули українські громадяни й такого, щоб було потрібно оплачувати пломби фірм-постачальників на лічильниках електроенергії чи природного газу.

Аналогічно не буває й так, щоб пломбу на автомобільній фурі, що перевозить товари, оплачував водій фури.

Тоді запитання: Чому наше законодавство досі не приведено до здорового глузду щодо соціальної захищеності громадян від відомчого свавілля у ситуації з пломбуванням лічильників води?

Ви, народні депутати, тільки вдумайтеся: сучасна фотополімерна зубна пломба коштує 150 грн., а пломба на лічильник води – 200 грн.

Вже не кажучи про аномалію у тому «порядку», за якого установа, що взялася подавати воду та контролювати обсяги її використання змушує громадян платити ще й за повірку лічильників, які проходять процедуру держстандартизації та гарантування безперебійної роботи на десятки років.

Може найвищий орган влади, відповідальної за утвердження дійсно пронародно спрямованої державної політики адекватними тому законними актами, наведе порядок?

Звісно, якщо ще не всі депутати «розібрані» на лобіювання інтересів окремих груп та персоналій і хоч декілька та залишилися дійсно народними депутатами.