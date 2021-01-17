Голова "Укрзалізниці": моя зарплата становить 625 тис. грн

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак назвав розмір своєї зарплати – 625 тис. грн.

Про він заявив у ефірі телеканалу "Україна”, пише Інтерфакс.

"Моя заробітна плата становить 625 тис. грн. І це будь-хто зможе побачити в декларації, тому приховувати її сенсу не має", – зазначив топ-менеджер.

Жмак додав, що така зарплата у нього була 25 років тому, коли він “займався бізнесом у "Київстарі", потім у "ТНК-ВР" тощо”. “Вона, я б сказав, є нижчою за ринковий рівень для такого підприємства, як “Укрзалізниця””, – сказав він.

Він зазначив, що його зарплата значно менша, аніж попереднього керівника – Євгенія Кравцова, оскільки висока заробітна плата Кравцова "викликала дуже великий суспільний резонанс".

Жмак також наголосив, що заробітну плату членам наглядової ради встановлює акціонер компанії – Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, наглядова рада "Укрзалізниці" проголосувала за призначення головою компанії члена наглядової ради аеропорту "Бориспіль" Володимира Жмака у серпні 2020 року.

У червні наглядова рада "УЗ" ухвалила рішення про негайне відсторонення від повноважень відповідального за вантажні перевезення в.о. члена правління Романа Веприцького, а також рекомендувала уряду звільнити його із займаної посади.