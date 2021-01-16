Вітренко визнав дефіцит електроенергії, але сподівається уникнути відключень

"Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів".

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко визнав дефіцит електроенергії на ринку, але сподівається, що найближчим часом в Україні вдасться уникнути віялових відключень.

Про це він розповів в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Зараз у нас є дефіцит електроенергії на ринку", - сказав Вітренко.

Таку ситуацію очільник Міненерго пов’яує з низьким виробітком енергії на сонячних та вітрових електростанціях через погодні умови.

"У нас не вистачає вугілля на складах і з наступного понеділка ми включаємо газомазутні блоки, тому що спостерігається дефіцит електроенергії", - зазначив Вітренко.

Брак вугілля на складах він пояснив тим, що останній квартал минулого року теплові електростанції працювали на піку потужностей, оскільки на ремонтах перебували блоки атомних електростанцій.

"Я сподіваюся, що ми пройдемо наступний тиждень без блекаутів, ... не буде віялових відключень електроенергії", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, у п'ятницю зранку народний депутат України VIII скликання Сергій Висоцький оприлюднив у фейсбуці листа "Укренерго" до в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка з прохання погодити застосування графіків обмеження споживання електричної потужності (ГОП) на період 14-19 січня.

В “Укренерго” у відповідь заявили, що мова йде про зниження потужності споживання окремих промислових підприємств, де це є можливим, без порушення їхніх технологічних процесів. Та заперечили можливість відключення від електроенергії побутових споживачів.