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В Україні обмежать тариф на розподіл газу до 1,79 грн, - Герус

Таке рішення стосуватиметься зокрема дрібних облгазів типу Лубнигаз, де не спрацьовує ефект масштабу. 

В Україні обмежать тариф на розподіл газу до 1,79 грн, - Герус
Фото: EPA/UPG

Тарифи на розподіл природнього газу в Україні будуть знижені до рівня не вище 1,79 грн.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Андрій Герус.

"На нараді за головуванням президента Володимира Зеленського було прийнято рішення про зниження ціни газу до не вище 6,99 грн., коли раніше у більшості областей ціна була 9,9 грн за м.куб. Також тарифи на розподіл, де вони були суттєво вищі, аніж середні по країні, будуть знижені до рівня не вище 1,79 грн", написав Герус.

Він повідомив, що таке рішення стосуватиметься зокрема дрібних облгазів типу Лубнигаз, де не спрацьовує ефект масштабу. 

Нардеп також зазначив, що в умовах монополізації ринків державне регулювання “не тільки допустиме, а часто навіть необхідне”.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що в МВФ занепокоєні "ручним керуванням" цінами на газ для населення в Україні. Учора Шмигаль повідомив, що уряд "провів конструктивну зустріч" з Міжнародним валютним фондом з приводу цього питання.

Джерела з фракції "Слуга народу", присутні на онлайновій зустрічі з урядовцями, повідомили, що Кабмін планує знизити ціну на газ до 6,99 гривень за кубометр. При цьому голова уряду зазначив, що плани зниження ціни на газ викликали "здивування та несподіванку в МВФ".

13 січня у Верховній Раді відбулася закрита нарада з приводу тарифів за участю керівництва уряду і НАК "Нафтогаз". LB.ua вдалося отримати доопрацьовану копію проєкту постанови Кабміну, яка й була предметом обговорення на нараді 11 січня. Виходячи з документа, планується встановити з 1 лютого терміном на 1 рік ціну за формулою - ціна газу на німецькому хабі NCG мінус вартість його транспортування до західного кордону України.

Пізніше стало відомо, що Кабмін пропонує ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону.

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