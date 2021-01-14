Граничну ціну газу збираються ввести для населення і ТКЕ. Проєкт постанови

Міністерство енергетики пропонує встановити граничну ціну на газ для населення та підприємств теплокомуненерго в розмірі 6,99 грн (з ПДВ) за кубометр строком з 1 лютого до кінця карантину або опалювального періоду, яких закінчується 31 березня.

Дія ціни вводиться змінами до постанови №1236 від 9 грудня 2020 року про введення карантину.

"Встановити з 01 лютого 2021 р. до кінця дії карантинних заходів (відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб") або до кінця опалювального періоду 20/21 граничні ціни на природний газ: за договорами постачання між побутовими споживачами та постачальниками, у тому числі постачальником "останньої надії", на рівні 6 грн 99 коп. за метр кубічний (з ПДВ, без урахування вартості послуг з розподілу природного газу)", - йдеться у проєкті постанови, яка є у розпорядженні LB.

Також ця ціна діє для продажу газу НАК "Нафтогаз України" підприємствам ТКЕ. Відповідну зміну пропонується внести у постанову про введення ПСО від 19.10.2017 №867.

Нагадаємо, учора Кабінет міністрів запропонував ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону. Повідомлялося, що орієнтовно це запрацює з лютого. Пропонована ціна склала 6,99, а деякі облгази зараз продавали за 10 і вище гривень за кубометр.

З серпня 2020 ціни на газ для населення є ринковими, споживачі можуть самі обирати собі постачальника газу. Запуск ринку газу для населення в Україні був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від Міжнародного валютного фонду. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими НАК "Нафтогаз України" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

Міністр фінансів Сергій Марченко 14 січня заявив, що Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів. Місія МВФ цього тижня саме розпочала роботу з Україною. Від неї залежить виділення другого траншу в межах програми stand-by.

Після масових протестів через здорожчання ціни на газ влада провела декілька нарад. На одній з них обговорювали регулювання цін на газ. LB.ua вдалося отримати доопрацьовану копію проєкту постанови Кабміну, яка й була предметом обговорення на нараді прем'єра з представниками Міненерго, Нафтогазу і Офісу президента 11 січня.

Виходячи з документа, планувалося встановити з 1 лютого терміном на 1 рік ціну за формулою - ціна газу на німецькому хабі NCG мінус вартість його транспортування до західного кордону України.