В МВФ занепокоєні "ручним керуванням" цінами на газ для населення в Україні, - міністр фінансів

Марченко наголосив, що рішення про зниження цін ще не прийняте.

Міжнародний валютний фонд занепокоєний наміром українського уряду найближчим часом прийняти рішення про зниження цін на газ для побутових споживачів.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю "Радіо НВ".

Він зазначив, що Україна взяла на себе чіткі зобов’язання щодо ринкового тарифоутворення на ринку природного газу. Марченко наголосив, що рішення про зниження цін ще не прийняте. Це може бути зроблено найближчим часом. Міністр додав, що на цю тему постійно проводяться консультації в тому числі з МВФ. Питання тарифів на газ обговорюється з початку тижня.

"Про те, що таке рішення є можливим, наші партнери знають. В них є відповідна реакція. Вони занепокоєні, що ми в якійсь частині переглядаємо раніше взяті зобов’язання. Зараз питання полягає в тому, що це може бути частиною механізму або тимчасовим рішенням. Цим займається активно в.о. міністра енергетики. Вчора в нього, до речі, був дзвінок з МВФ. Я думаю, що сьогодні також будуть проведені відповідні консультації. Тобто це перманентний процес. Він відбувається постійно. Категорично сказати, що ми вже зробили щось дуже погане поки що немає [підстав]", - заявив міністр.

За його словами, уряд намагається пояснити представникам МВФ, що неприйняття рішення про зниження цін може мати негативні наслідки для економіки країни.

"Ми зараз в пожарному порядку вирішуємо проблему, яка виникла", - додав міністр фінансів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує ввести державне регулювання ціни на газ для всіх побутових споживачів до кінця карантину чи до завершення опалювального сезону. Пропонована ціна - 6,99 гривень.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14% з січня 2021-го. Зазначалося, що причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо. Рішення про збільшення тарифів спричинило низку акцій протесту.

Міненерго запропонувало тимчасово відмовитися від ринкових цін на газ для населення.

Ринок газу для населення в Україні діє з серпня 2020 року. Його запуск був однією з вимог для отримання кредитного фінансування від МВФ. Доти в Україні діяли спеціальні зобов'язання (PSO), за якими "Нафтогаз" поставляв газ для населення по фіксованій ціні.

11 січня стало відомо, що місія МВФ з перегляду програми stand-by відновила роботу в Україні. Вона працювала також у грудні в онлайн-режимі. Від місії залежить, чи Україна отримає від Фонду новий транш.