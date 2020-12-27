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"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14%

Причиною підвищення стало збільшення оптової ціни на блакитне паливо.

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для своїх клієнтів на 14%
Фото: argumentua.com

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ у січні для побутових клієнтів на 14%.

Про це повідомляє пресслужба постачальника.

За даними компанії, ціна на природний газ у січні для населення в рамках тарифного плану "Місячний" складає 7,22 грн/куб.м. з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

"Зміни цін на газ у січні обумовлені, в першу чергу, сезонним фактором та збільшенням оптової ціни на блакитне паливо", - йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" тако зазначили, що не зважаючи на підвищення ціна на газ для клієнтів компанії у січні залишається нижчою за середньоринкову.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз України" в грудні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 6,013 грн за кубометр, що на 13,5% вище, ніж вартість газу для теплокомуненерго в листопаді.

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