Нові способи погашення позики від Tengo — новини компанії

Мяу-мур! Вітає кіт Тенго! Я приготував для тебе щось новеньке і цікаве. Тепер повернути грошенята, які ти брав у мене в кредит можна через Приват24! А ще через термінали Приватбанку і Ibox. Це ще не все! Я готую тобі багато сюрпризів на 2021 рік. Чекаю в гості!

Сервіс Тенго, який тільки в 2020 році з'явився на ринку, впровадив для своїх клієнтів нові способи оплати кредиту. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії. Тепер погасити кредит онлайн від Tengo можна не тільки карткою, а й готівкою. Ми вам розповімо докладніше, як це можна зробити.

Як повернути кредит Тенго: 5 доступних способів

У Тенго можна оформити мікрокредит онлайн на суму до 15 000 гривень всього під 1% в день. Ставка однакова для всіх клієнтів: для нових і постійних. Протягом 30 днів кошти потрібно повернути. Сервіс пропонує позичальникам п'ять простих способів погашення кредиту:

через Приват24: погашення можна виконати з комп'ютера і з мобільного телефону (обов'язково потрібно знати номер договору); через термінал ПриватБанку: можна використовувати будь-який термінал мережі ПриватБанк (знадобиться номер договору і мобільний телефон); через термінал IBox: погашення можна виконати готівкою в будь-який час (потрібно знати назву компанії і номер договору); без входу в особистий кабінет: потрібно натиснути Погасити кредит на головній сторінці сайту, а в наступному вікні ввести номер договору; через особистий кабінет: найшвидший спосіб погашення, оплата зараховується миттєво без зайвих підтверджень.

Після успішного погашення позичальникові відправляється СМС з новим статусом кредиту. Побачити, зарахована оплата чи ні, можна також в особистому кабінеті.

Дострокове і часткове погашення в Тенґо

При можливості погасити кредит Тенго можна достроково і частково. Додаткові комісії при цьому не нараховуються. Внести частину суми або здійснити дострокову оплату можна будь-яким зручним способом погашення. Для цього потрібно:

створити новий платіж (якщо погашення здійснюється через термінал або Приват24);

знайти сервіс Тенго в списку одержувачів;

вказати номер договору;

вибрати тип погашення: часткове або повне;

вказати суму;

підтвердити дані і внести оплату.

При погашенні через особистий кабінет потрібно всього лише вибрати потрібну опцію в меню. При оплаті без входу на сайт — вказати номер договору і далі слідувати підказкам.

Пролонгація в Тенго: як продовжити кредит?

У Тенго діє зручна система пролонгації. Мікрокредит можна продовжити на 3, 7 або 15 днів. Для підключення послуги потрібно сплатити процентний борг, частину тіла кредиту і фіксовану комісію. При продовженні на 3 дні потрібно сплатити 3% від суми основного боргу, на 5 днів — 5%, на 15 днів — 10%. За рахунок зменшення тіла кредиту в новий період користування позикою боргове навантаження зменшиться і відсотків буде нараховуватися менше.

Підключити пролонгацію можна будь-яким зручним способом погашення, але зручніше за все це робити через особистий кабінет.

Нагадаємо, що мікрофінансовий сервіс Тенго видає позики всім українцям віком від 18 до 65 років. Тут не потрібні довідки про доходи, застава, поручителі. Тут не важливо, який у вас місячний дохід, де ви працюєте і скільки прострочень у вас було в минулому. Тенго видає кредити без відмови на всі випадки життя! Потрібно всього лише подати заявку і виконати прості умови компанії: