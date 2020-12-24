Це вже 17-й спиртовий актив, для якого Фонд держмайна знайшов приватного інвестора.

Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua

Фонд держмайна продав Великолюбінський спиртзавод у Городоцькому районі Львівської області за більш ніж 55 млн гривень.

Про це інформує пресслужба ФДМ.

"Великолюбінське МПД та зберігання спирту (30 км від Львова) переходить у приватну власність! Запропонована ціна лоту складає 55 009 989 грн", - сказано у повідомленні на сторінці Фонду у фейсбуці.

Зазначається, що на участь в аукціоні була подана лише одна заявка, вартість зросла у 1,83 разів, зі стартових 29 968 032.31 грн до 55 009 989 грн.

Новий власник отримає, зокрема спиртобазу, електропідстанцію, бродильний і варильний цехи, цех зрідженої вуглекислоти, подрібнення сировини, переробки риби і повітряних зерен рису.

"За рахунком це вже 17-й успішний онлайн-аукціон з приватизації об’єктів ДП «Укрспирт», яку проводить Фонд державного майна в рамках демонополізації спиртової галузі", - повідомляють у ФДМ.

Переможець аукціону тепер повинен підписати протокол про результати аукціону, укласти договір купівлі-продажу і провести розрахунок. Після цього процес приватизації Великолюбінського МПД вважатиметься офіційно завершеним.

У Фонді зазначають, що за результатами аукціонів з приватизації спиртових активів, що відбулися, до бюджету мають надійти вже понад 1 млрд грн.

Учора Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав за 81,75 млн грн Кобиловолоцьке МПД, розташоване у Тернопільській області.