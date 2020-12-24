В Україні пустили з молотка ще один спиртзавод

Кобиловолоцьке МПД у Тернопільській області продали за 81,75 млн грн.

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав за 81,75 млн грн Кобиловолоцьке МПД, розташоване у Тернопільській області.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

"На участь в аукціоні зареєструвалися 5 учасників, які в ході прозорих та конкурентних торгів збільшили ціну більш ніж втричі від стартової – з 25,9 млн грн до 81,75 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У Фонді нагадали, що це вже 16-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

Реалізація Кобиловолоцького МПД дозволила подолати позначку у мільярд гривень від приватизації спиртових активів.

Нагадаємо, 18 грудня Фонд держмайна продав Вишняківське МПД, що розташоване за 100 км від Полтави, за рекордну для приватизації спиртових активів суму - 234 млн гривень.