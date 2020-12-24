Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
Новий штам коронавірусу передається на 70% швидше. Чи варто хвилюватися?
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
ФОПи прийшли на концерт “95 кварталу”, правоохоронці оточили будівлю
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
​Нардепу від "Cлуги народу" присудили 2 млн гривень моральної компенсації за кримінальне переслідування
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Мішлен на прохання українського посольства у Франції виправив свій реліз, у якому відніс борщ до російської кухні
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Бойовики "ЛНР" передали українській стороні військового, який потрапив у полон
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Philip Morris позивається до міжнародного арбітражу проти України
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
У центрі Києва намагалися захопити будівлю, поранено поліцейського
ГоловнаЕкономікаБізнес

В Україні пустили з молотка ще один спиртзавод

Кобиловолоцьке МПД у Тернопільській області продали за 81,75 млн грн.

В Україні пустили з молотка ще один спиртзавод
Кобиловолоцьке МПД

Фонд держмайна на приватизаційному аукціоні продав за 81,75 млн грн Кобиловолоцьке МПД, розташоване у Тернопільській області.

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

"На участь в аукціоні зареєструвалися 5 учасників, які в ході прозорих та конкурентних торгів збільшили ціну більш ніж втричі від стартової – з 25,9 млн грн до 81,75 млн грн", - йдеться у повідомленні.

У Фонді нагадали, що це вже 16-й спиртзавод, який продали на приватизаційному аукціоні.

Реалізація Кобиловолоцького МПД дозволила подолати позначку у мільярд гривень від приватизації спиртових активів.

Нагадаємо, 18 грудня Фонд держмайна продав Вишняківське МПД, що розташоване за 100 км від Полтави, за рекордну для приватизації спиртових активів суму - 234 млн гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також