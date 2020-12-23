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Кабмін пропонує дозволити приватизувати Одеський припортовий завод і "Президент-готель" у 2021 році

Продаж об'єктів великої приватизації зупинений на період карантину. 

Кабмін пропонує дозволити приватизувати Одеський припортовий завод і "Президент-готель" у 2021 році
Фото: kmu.gov.ua

Кабмін пропонує зняти обмеження на продаж низки об'єктів у межах великої приватизації у 2021 році. Це п'ять теплоелектроцентралей, три обленерго, Одеський припортовий завод, Об'єднана гірничо-хімічна компанія, "Президент-готель" та завод "Більшовик". 

Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль

Уряд та експерти вбачають, що наступний рік стане роком економічного відновлення, а інвестори шукатимуть вигідні для купівлі об'єкти, пояснив голова уряду.

Міністри на засіданні схвалили проєкт закону, яким пропонується розблокувати "Велику приватизацію" у 2021 році. Шмигаль у Telegram-каналі зазначив, що запланований продаж великих державних підприємств дасть змогу збільшити надходження до бюджету на більш ніж 12 млрд грн.

Аукціони з продажу об'єктів великої приватизації заборонені на період карантину з 25 вересня. 

Відповідний закон був ухвалений парламентом 2 вересня та підписаний спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим 8 вересня. Після цього його відправили на підпис президенту.

Велика приватизація розпочалася у 2018 році. Переілк об'єктів для приватизації затверджується урядом на кожний рік. У серпні Кабінет Міністрів передав до Фонду держмайна майже 200 об'єктів державної власності, що дасть змогу розпочати процес їх приватизації.

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