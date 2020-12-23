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МАУ пропонує корпоративним клієнтам годинні авіаекскурсії над Києвом

Виліт і приліт виконуватиметься з міжнародного аеропорту "Бориспіль".

МАУ пропонує корпоративним клієнтам годинні авіаекскурсії над Києвом
Фото: EPA/UPG

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" запускає корпоративні авіаекскурсії над Києвом тривалістю одна година.

Виліт і приліт виконуватиметься з міжнародного аеропорту "Бориспіль" у літаку Embraer 195 з максимальною місткістю 116 місць, повідомляє пресслужба компанії.

"Політ над Києвом - це не лише неймовірні враження, а також можливість дізнатися, як працює авіація, від професіоналів. Під час годинної екскурсії пілоти розповідатимуть про те, про що раніше доводилося тільки чути: що таке "польотні карти", "ешелон" і "брифінг", яка погода вважається несприятливою для польоту тощо", - зазначається в повідомленні.

Послуга доступна тільки для корпоративних клієнтів, вартість одного крісла при повному завантаженні літака - еквівалент $70 у гривні.

Нагадаємо, у липні в МАУ заявили про намір скоротити майже 900 співробітників. Тоді компанія заявила, що збитки від початку карантину сягнули $60 млн.

При цьому в МАУ зазначили, що вийти зі збитків удасться тільки після відновлення повноцінної роботи компанії на докризовому рівні або за умови отримання державної підтримки за аналогією з перевізниками країн Європи.

МАУ попросила президента Володимира Зеленського надати підтримку компанії через збитки, повʼязані з коронавірусом. У МАУ стверджують, що карантинні обмеження скоротили частоту авіарейсів на 85% порівняно з минулим роком.

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