Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Рятунок від COVID-19. Коли українці зможуть вакцинуватися?
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
Посадовець часів Януковича Вадим Мельник очолив Державну фіскальну службу України
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Невідомі побили мера Броварів та пограбували його будинок (оновлено)
Концентрація страху
Концентрація страху
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
ДФС викрила мільярдну схему ухилення від сплати податків під час імпорту автомобілів
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
Розподіл комісій у Дніпрі: “слуг” і депутатів Краснова Філатов нейтралізував етикою
ГоловнаЕкономікаДержава

"Підстав готуватися до секвестру бюджету немає", - міністр фінансів Марченко

Бюджет-2021 утримає фінансові позиції України під час пандемії, переконаний глава Мінфіну.

"Підстав готуватися до секвестру бюджету немає", - міністр фінансів Марченко
Фото: Макс Требухов

Міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що бюджет-2021 утримає фінансові позиції України під час пандемії і закладе резерви для руху вперед.

Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

"Немає підстав готуватися до секвестру (секвестром в економіці називають скорочення витрат, обумовлене об'єктивними причинами, - ред.). Ми ретельно прорахували всі економічні можливості країни, резерви з адміністрування податків. Зокрема, за рахунок боротьби з "тіньовим" сектором. Дохідна частина підкріплена детальними розрахунками. Це реальні кошти, які планує отримати держава наступного року", - пояснив глава Мінфіну.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік. За проголосували 289 нардепів. Між першим і другим читаннями уряд збільшив прогнозовані доходи на 21 млрд грн – з 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Видатки встановлені на рівні 1347 млрд грн.

21 грудня голова Ради Дмитро Разумков підписав бюджет-2021 і передав його на підпис президентові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також