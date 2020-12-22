"Підстав готуватися до секвестру бюджету немає", - міністр фінансів Марченко

Бюджет-2021 утримає фінансові позиції України під час пандемії, переконаний глава Мінфіну.

Міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що бюджет-2021 утримає фінансові позиції України під час пандемії і закладе резерви для руху вперед.

Про це він заявив в інтерв’ю LB.ua.

"Немає підстав готуватися до секвестру (секвестром в економіці називають скорочення витрат, обумовлене об'єктивними причинами, - ред.). Ми ретельно прорахували всі економічні можливості країни, резерви з адміністрування податків. Зокрема, за рахунок боротьби з "тіньовим" сектором. Дохідна частина підкріплена детальними розрахунками. Це реальні кошти, які планує отримати держава наступного року", - пояснив глава Мінфіну.

Нагадаємо, 15 грудня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому проєкт бюджету на 2021 рік. За проголосували 289 нардепів. Між першим і другим читаннями уряд збільшив прогнозовані доходи на 21 млрд грн – з 1071 млрд грн до 1092 млрд грн. Видатки встановлені на рівні 1347 млрд грн.

21 грудня голова Ради Дмитро Разумков підписав бюджет-2021 і передав його на підпис президентові.