Facebook і Google домовилися про спільну боротьбу з антимонопольними позовами, - WSJ

Американські компанії Facebook Inc. і Google домовилися "співпрацювати і допомагати одна одній" у разі розслідування стосовно їхніх домовленостей про спільну роботу на ринку онлайн-реклами.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання отримало повний текст позову десяти штатів до Google і Facebook і виявила в ньому домовленість компаній про кооперацію проти антитрастових позовів, які самі вони вважали вірогідними через угоду про обмеження конкуренції в онлайн-рекламі.

Генеральні прокурори десяти штатів, які подали цей позов, стверджують, що у вересні 2018 року Facebook погоджувалася не конкурувати з інструментами онлайн-реклами Google в обмін на рекламні преференції для себе. Угода була позначена кодовим словом "Синій джедай" з відсиланням до фільму "Зоряні війни" (там це умовний колір добра). У документі був пункт про взаємодопомогу при антитрастовому розслідуванні і повний обмін інформацією про запити регуляторів.Таким чином, на думку позивачів, ще два роки тому Google і Facebook розуміли, що їхня угода розходиться із законодавством.

В угоді говорилося, що починаючи з четвертого року домовленості Facebook буде витрачати мінімум $500 млн на рік на рекламних аукціонах, що проводяться Google, і вигравати фіксований відсоток цих аукціонів. Компанія Марка Цукерберга нібито пояснювала, що це дешевше, ніж пряма конкуренція. У Google теж побоювалися конкуренції з Facebook і були раді домовитися.

У складанні угоди брало участь вище керівництво компаній. WSJ пише, що операційний директор Facebook Шеріл Сандберг у листі Марку Цукербергу називала документ "великою стратегічною справою", сам засновник Facebook планував особисто зустрітися з групою з переговорів.

Обидві компанії вважають, що порушень не було. Facebook назвала умови аукціонів неексклюзивними, а Google вказав, що ні про яку таємну змову говорити не можна, оскільки умови партнерства були публічними.

Google протягом багатьох років критикували за те, що вона використовує свої платформи, включно з пошуковою системою та YouTube, для менш помітного, але прибуткового бізнесу, виступаючи посередником на ринку реклами в інтернеті.

Звинувачення щодо змови з Facebook посилюють ситуацію, оскільки, згідно з ними, Google домовилася з іще одним посередником, що створює "максимально можливу загрозу конкуренції".

Компанія стикається з юридичним ризиком. За американським законодавством легше довести існування угод про фіксацію цін, ніж інші обвинувачення, зокрема підтримання Google монопольного становища, пише WSJ.

Минулого тижня Google отримав третій антимонопольний позов менш ніж за три місяці. Генпрокурори 38 штатів і територій США звинуватили компанію в недобросовісній конкуренції в онлайн-рекламі.

У жовтні міністерство юстиції США та група генеральних прокурорів подали позов проти Google, звинувативши компанію в порушенні конкуренції у сфері пошукових сервісів. Вони звернули особливу увагу на співпрацю Google та Apple Inc. Google є пошуковою системою за умовчанням у браузері Apple Safari.