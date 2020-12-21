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Падіння ВВП України у липні-вересні 2020 року склало 3,5%, - Держстат

Держстат підтвердив свою попередню оцінку, оприлюднену в середині листопада.

Падіння ВВП України у липні-вересні 2020 року склало 3,5%, - Держстат
Фото: sinet.com.ua

Державна служба статистики підтвердила свою попередню оперативну оцінку, оприлюднену в середині листопада, згідно з якою падіння валового внутрішнього продукту України в липні-вересні 2020 року склало 3,5% до аналогічного періоду 2019 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними відомства, падіння ВВП у другому кварталі 2020 року склало 11,4%, в першому - 1,3%, тоді як в четвертому кварталі 2019 року спостерігалося зростання 1,5%, в третьому - 3,9%, у другому - 4,7% і в першому кварталі - 2,9%.

Реальний ВВП в третьому кварталі цього року (з урахуванням сезонного фактора) виріс на 8,5% в порівнянні з попереднім кварталом. Згідно з даними статистичного відомства, номінальний ВВП в липні-вересні склав 1156,8 млрд грн, а в розрахунку на одну людину - 27673 грн (проти 20744 грн в квітні-червні), зміна дефлятора - 7,9%.

Нагадаємо, Мінекономіки на початку листопада оцінило падіння ВВП України в третьому кварталі цього року в 3,6%, а в цілому за дев'ять місяців - в 5,5%. Пізніше воно трохи погіршило прогноз спаду економіки в 2020 році - з 4,8% до 5 %, оцінивши спад за 10 місяців у 5,2%.

Нацбанк раніше очікував спаду економіки  на 6%, проте ближче до кінця року поліпшив свої оцінки, приблизно, до 5%, прогнозуючи відновлення в 2021 році на 4,2%.

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