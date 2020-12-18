Україна може пройти 2021 рік без кредиту МВФ, - прогноз "Українського інституту майбутнього"

Українська економіка за підсумками 2021 року за базового сценарію розвитку покаже зростання у 4% ВВП, і держава зможе пройти цей рік без кредиту МВФ. Про це йдеться у прогнозі "Українського інституту майбутнього".

Базовим вважається сценарій, за яким Україна справляється з піком захворюванності на ковід без колапсу медичної системи та жорстких локдаунів, зростає експорт та валютна виручка, відновлюється економіка, галузі машинобудування, хімічна, будівництво житла, сфера послуг, країна розміщує євробонди. Також передбачається політична криза, прихована емісія або секвестрування бюджету, слабка інвестиційна активність, «Укрзалізниця» і «Енергоатом» перебувають на межі банкрутства, наростає інфляційний тиск.

За таких умов в Інституті позитивно налаштовані щодо розміру державного боргу і можливості державою обслуговувати зовнішні зобов'язання у 2021 році.

"За нашою оцінкою, на кінець 2020Е розмір державного боргу складе 62-63% ВВП, що значно нижче за прогноз Міністерства фінансів - 68% ВВП. А на кінець 2021Е державний борг у базовому сценарії розвитку впаде нижче позначки 60% ВВП", - говориться у прогнозі.

Там відзначається, що 2021 і 2022 рокіи будуть найпростішими з точки зору зовнішніх виплат кредиторам.

"Міністерство фінансів випустило 2 млрд дол. євробондів у серпні 2020 року і заздалегідь погасило частину тіла кредитів до виплат у 2021Е і 2022Е. Таким чином Мінфін знизив виплати на наступні два роки. Тепер наступний пік виплат прогнозується на 2024Е", - кажуть у УІМ.

Нагадаємо, цього року Україна не отримала черговий транш від Міжнародного валютного фонду. Але, за словами прем'єр-міністра Дмитра Шмигаля, така можливість буде у лютому-березні 2021 року.