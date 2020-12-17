"Укрзалізниця" поповнила парк рухомого складу двома новими пасажирськими вагонами габариту RIC. Вчора, 16 грудня, вагони були передані УЗ Крюківським вагонобудівним заводом.

Про це повідомив член правління "УЗ", голова філії "Пасажирська компанія" Олександр Перцовський.

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

"Епопея з їхнім прийняттям розтягнулася на кілька років (і це окрема історія з окремими героями). Програвали всі - і УЗ (вже сплатила аванс), і виробник, і головне - пасажир, адже дефіцитна техніка простоювала під парканом. Як з'ясувалось, за достатньої наполегливості вирішити відкриті питання можна за кілька місяців", - написав він у фейсбуці.

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Фото: facebook.com/oleksandr.pertsovskyi

Перцовський зазначив, що вагони RIC можуть використовуватися на європейській колії стандарту 1435 мм. У вагонах є умивальники в кожному купе, мультимедійна система, душова, пеленальний столик тощо.

"Плануємо використати ці вагони для відновлення наших міжнародних обсягів відразу після карантину (а це під 20% пасажирських доходів УЗ до речі!), а поки що матимете унікальну можливість забронювати подорож у такому вагоні Україною і наблизити Європу до себе. Вже за кілька днів оголосимо перші маршрути", - додав він.

Нагадаємо, 2017 року Крюківський вагонобудівний завод представив оновлений пасажирський вагон габариту RIC. Передбачалося, що такий рухомий склад буде використовуватися на маршруті Київ - Відень. Повідомлялося, що кількість місць для пасажирів у вагоні - 22 (33). Кількість купе для пасажирів - 11, плюс одне службове купе. Десять пасажирських купе, крім першого, завдяки розсувним перегородок, можуть трансформуватися в п’ять шестимісних. Конструкційна швидкість вагона 160/220 км.

Торік у березні в УЗ все ще говорили про плани закупівлі даних вагонів у КВБЗ після сертифікації їх в країнах ЄС.