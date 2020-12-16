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Вітренкові виплатять $4 млн премії за перемогу над "Газпромом", - ЗМІ

Рішення було ухвалене 14 грудня.

Вітренкові виплатять $4 млн премії за перемогу над "Газпромом", - ЗМІ
Фото: zn.ua

Наглядова рада Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" ухвалила рішення про виплату колишньому виконавчому директору НАК Юрію Вітренку премії в розмірі 4 млн доларів США за результати спору у Стокгольмському арбітражі з "Газпромом" у справі про транзит газу.

Рішення ухвалене на засіданні 14 грудня, з посиланням на джерела повідомляють Українські Новини.

"Таким чином розв’язано конфлікт інтересів, який міг би виникнути в разі призначення Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики", - пише агентство.

Нагадаємо, в лютому Вітренко подав позов до Печерського суду Києва з вимогою зобов'язати "Нафтогаз" виплатити йому премію за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів. Вітренко вважає невиплату йому премії за отримані від компанії "Газпром" (Росія) 2,918 млрд доларів порушенням трудового законодавства. Тоді Кабінет Міністрів запропонував наглядовій раді "Нафтогазу" утриматися від виплати премій керівництву, пов'язаних з перемогою компанії в Стокгольмському арбітражі над російським "Газпромом".

У 2018 році наглядова рада "Нафтогазу" вирішила передати на премії 1% від суми виграшу в арбітражі (4,6 млрд дол. США). Тоді виплатили першу частину премій на суму 20,7 млн доларів (541 млн грн). Ця сума відповідала 1% від обсягу виграшу, визнаного у фінансовій звітності "Нафтогазу" за 2017 рік.

Гроші отримав 41 співробітник компанії з числа тих, хто прямо або опосередковано внесли значний вклад у досягнення цього результату. Зокрема, голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв отримав $7,9 млн, а комерційний директор компанії Юрій Вітренко - $6 млн.

Решту премії мали виплатити після стягнення з "Газпрому" залишку виграшу. Тоді він становив 2,6 млрд доларів.

Гроші вдалося отримати тільки наприкінці 2019 року. За рахунок штрафних санкцій сума зросла до 2,9 млрд доларів, відповідно топменеджери отримають близько 29 млн доларів (близько 700 млн гривень).

15 грудня, за інформацією джерел LB.ua, президент Володимир Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів. Зокрема, на посаду першого віцепрем'єр-міністра, міністра енергетики запропоновано кандидатуру колишнього топменеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Голосування за кадрові призначення відбудеться у п’ятницю, 17 грудня.

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