Європейська Бізнес Асоціація просить парламент підтримати поправку щодо більш поступового підвищення акцизів на ТВЕНи

Також в ЕВА запропонували дещо пом’якшити темпи щорічного підвищення акцизів на сигарети.

Більш поступове підвищення акцизу на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи) дозволить уникнути щорічного падіння реалізації тютюнових виробів, збільшення частки незаконної торгівлі та невиконання плану надходжень акцизу з тютюнових виробів до державного бюджету. Про це йдеться в офіційному листі Європейської Бізнес Асоціації голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову.

В Європейській Бізнес Асоціації нагадали, що протягом останніх 3 років обсяг легального ринку тютюнових виробів зменшився на 32%, натомість відбулося різке зростання обсягів незаконної торгівлі сигаретами – майже в 7 разів.

«Більш поступове підвищення податку відповідає європейській практиці, Угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом від 27 червня 2014 р, за якою Україна взяла на себе зобов’язання поступово узгодити своє законодавство із вимогами Директиви Ради №2011/64/ЄС про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби», – заявила виконавчий директор Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев’янко.

Тому в Асоціації закликали український парламент схвалити законопроект №4065 з відповідною поправкою.

Крім того в Європейській Бізнес Асоціації запропонували в рамках згаданого законопроекту також подовжити наявний графік щорічного підвищення акцизів до 2030 р. (зараз діє до 2025 р.), встановивши щорічні темпи підвищення акцизу на рівні 10%.

«Також звертаємо увагу на необхідності збереження чинної ставки адвалерної складової акцизного податку, оскільки її підвищення може призвести до дестабілізації ринку тютюнових виробів», – прогнозують в Європейській Бізнес Асоціації.

Нагадаємо, парламентський Комітет з фінансів, податкової і митної політики запропонував дещо пом’якшити заплановане різке зростання акцизу на ТВЕНи з січня 2020 р.

Так, за пропозицією Комітету, акциз має зрости не на 320%, як планувалося раніше, а на 200%, а також додатково кожного наступного року (до 2025 р.) на 30%.

Пропозицію Податкового комітету щодо більш м’якого підвищення акцизів на ТВЕНи підтримали і в іншій асоціації великих іноземних інвесторів України – в Американській Торговельній Палаті.