Більш поступове зростання акцизів на ТВЕНи покращить інвестиційний клімат, – Укртютюн

Податковий комітет запропонував замість запланованого різкого підвищення акцизів на ТВЕНи відразу в 4,2 раза, підвищити його з 1 січня 2021 р. в три рази, але надалі передбачити зростання акцизу на ТВЕНи на рівні 30% щороку.

Асоціація "Укртютюн", яка об’єднує чотирьох найбільших виробників тютюнових виробів, що також входять до ТОП-10 найбільших платників податків України, підтримала пропозицію Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики запропонувати більш поступовий графік підвищення акцизів на тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕНи).

Про це йдеться в листі Української асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" голові Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данилу Гетманцеву, пишк УНІАН.

Нагадаємо, Податковий комітет запропонував замість запланованого різкого підвищення акцизів на ТВЕНи відразу в 4,2 раза, підвищити його з 1 січня 2021 р. в три рази, але надалі передбачити зростання акцизу на ТВЕНи на рівні 30% щороку.

"Зазначена пропозиція щодо більш поступового підвищення ставки податку на ТВЕНи сприятиме поміркованій фіскальній політиці, що захистить легальний ринок. Виробники матимуть достатньо часу, щоб пристосувати виробничі процеси до нових умов оподаткування. Поступове підвищення ставки податку відповідає європейській практиці. Це покращить інвестиційне середовище та створить сприятливі умови для залучення інвестицій в економіку України", - заявила генеральний директор Асоціації "Укртютюн" Валентина Хоменко.

Також в Асоціації запропонували зробити і більш поступовим зростання фіксованої частини акцизу на сигарети: щороку на 10% до 2030 р.

Адже, як нагадали в Асоціації, більш серйозні підвищення фіксованої частини акцизу на сигарети у попередні роки призводили до серйозного недовиконання плану доходів з тютюнового акцизу.

"Незважаючи на збільшення ставок акцизу в середньому на 25% у попередні роки, обсяг надходжень від акцизу в 2019 р. залишився на рівні попереднього року. Починаючи з 2018 р. не виконується план надходжень від тютюнового акцизу - у 2018 р. недовиконання склало 5 млрд грн, у 2019 р. - майже 14 млрд грн, за січень-вересень 2020 р. - 9,7 млрд грн", - нагадали в Асоціації "Укртютюн".

Також генеральний директор Асоціації українських виробників тютюнових виробів "Укртютюн" Валентина Хоменко наголосила на важливості збереження діючого розміру адвалерної (відсоткової) ставки акцизу на сигарети.

За її прогнозами, це "забезпечить збереження балансу конкурентного середовища на ринку тютюнових виробів".