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Україна отримала від Єврокомісії 623,5 млн євро

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків держбюджету.

Україна отримала від Єврокомісії 623,5 млн євро
Фото: energynews.com.ua

Україна отримала від Європейської Комісії перший транш нової програми кредитної допомоги ЄС у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Для надання траншу Єврокомісія здійснила розміщення власних облігацій на суму 600 мільйонів євро з негативною дохідністю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск Україна фактично отримала 623,5 мільйонів євро.

"Ми вдячні Європейській Комісії за надану підтримку, що безумовно є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету, що сприятиме підтриманню фінансової стабільності в Україні", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що вказані кошти отримано в рамках реалізації вже п’ятої програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС, укладених 23 липня 2020 року в Брюсселі. На сьогодні, загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною протягом п’яти програм, складає 4,41 млрд євро.

Продовжується робота з виконання визначених Меморандумом, зобов’язань для отримання другого траншу (600 млн євро).

Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу та Європейській комісії за надання макрофінансової допомоги.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ця "допомогу зміцнить макрофінансову стабільність України в складні часи пандемії".

Нагадаємо, у липні ЄС переказав у бюджет України понад 11,5 млн євро на підтримку реформи держуправління.

У рамках співпраці між Україною і ЄС у 2014-2019 роках було реалізовано чотири програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС - Україна отримала пільгове кредитне фінансування на загальну суму 3,31 млрд євро. Усі отримані в попередні періоди кошти макрофінансової допомоги ЄС пішли на зменшення зовнішнього фінансового тиску, поліпшення платіжного балансу держави, забезпечення бюджетних потреб.

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