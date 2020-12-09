Україна отримала від Єврокомісії 623,5 млн євро

Україна отримала від Європейської Комісії перший транш нової програми кредитної допомоги ЄС у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125% з терміном погашення у червні 2035 року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Для надання траншу Єврокомісія здійснила розміщення власних облігацій на суму 600 мільйонів євро з негативною дохідністю -0,143%, завдяки чому після відрахувань комісій за випуск Україна фактично отримала 623,5 мільйонів євро.

"Ми вдячні Європейській Комісії за надану підтримку, що безумовно є черговим відображенням стратегічного партнерства між Україною та Європейським Союзом. Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування видатків державного бюджету, що сприятиме підтриманню фінансової стабільності в Україні", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначається, що вказані кошти отримано в рамках реалізації вже п’ятої програми, що реалізується відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння та Кредитної угоди з ЄС, укладених 23 липня 2020 року в Брюсселі. На сьогодні, загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отриманої Україною протягом п’яти програм, складає 4,41 млрд євро.

Продовжується робота з виконання визначених Меморандумом, зобов’язань для отримання другого траншу (600 млн євро).

Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу та Європейській комісії за надання макрофінансової допомоги.

Grateful to our European partners and personally to @vonderleyen and @Vdombrovskis for the disbursement of €600 million in macro-financial assistance to #Ukraine. It's a strong signal of 🇪🇺 support for 🇺🇦 macroeconomic stability and reform agenda #MovingForwardTogether — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що ця "допомогу зміцнить макрофінансову стабільність України в складні часи пандемії".

#Україна високо цінує підтримку Європейського Союзу. Вдячні @VDombrovskis та @EU_Commission за черговий транш у сумі €600 мільйонів. Це зміцнить макрофінансову стабільність 🇺🇦 у складні часи пандемії #COVID19.#РазомСильніші 🇺🇦🇪🇺 pic.twitter.com/06b5xxc015 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) December 9, 2020

Нагадаємо, у липні ЄС переказав у бюджет України понад 11,5 млн євро на підтримку реформи держуправління.

У рамках співпраці між Україною і ЄС у 2014-2019 роках було реалізовано чотири програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС - Україна отримала пільгове кредитне фінансування на загальну суму 3,31 млрд євро. Усі отримані в попередні періоди кошти макрофінансової допомоги ЄС пішли на зменшення зовнішнього фінансового тиску, поліпшення платіжного балансу держави, забезпечення бюджетних потреб.