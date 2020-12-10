"Укрзалізниця" у 2021 планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення, – ЗМІ

"Укрзалізниця" збирається проіндексувати тарифи на пасажирські перевезення з березня 2021 року щомісячно на 2%. Очікується, що це принесе компанії понад 500 млн гривен доходів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на фінансову звітніть перевізника.

Прибуток від пасажирів прогнозують у 7,762 млрд гривень, що на 43,6% вище від плану на цей рік та удвічі вище прогнозованого підсумку року.

"У 2021 передбачена індексація тарифів на переведення пасажирів внутрішнім сполученням з 1 березня на 2% щомісячно. Додаткові прибутки складуть 557,9 млрд", - йдеться у плані.

У плані закладається зниження доходу від вантажних перевезень на 5,2% порівняно з планом цього року та 11,8% порівняно з прогнозом.

У 2021 році "Укрзалізниця" планує отримати 3,5 млрд гривень чистих прибутків. У 2020 році в плані був прибуток у 69 000 гривень.

Виручку ж очікують на рівні 86,5 млрд гривень, а це на 15,4% більше від планової виручки 2020.

Відповідно до фінансого плану, EBITDA (прибутки підприємства до податкових, амортизаційних, кредитних відрахувань та зносу) порівняно з планом цього року мають зрости на 5,4% (до 19,175 млрд), капітальні інвестиції - більш ніж у 2,1 раз, до 27,239 млрд.

На капітальне будівництво у 2021 збираються спрямувати 7,2 млрд, на купівлю та виготовлення основних засобів - 8,4 млрд, на модернізацію - 5,7 млрд, на капітальний ремонт - 5,1 млрд.

Нагадаємо, у березні 2020 ЗМІ повідомили, що з 1 березня 2020 року в Україні зросли тарифи на пасажирські перевезення залізницею. "Підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів "Інтерсіті+".

Однак пізніше "Укрзалізниця" спростувала щомісячне підвищення цін. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповідав, що вартість квитків на залізничні пасажирські перевезення будуть піднімати після підвищення якості послуг. Спочатку виростуть ціни на вантажоперевезення.