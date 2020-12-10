В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
В центрі Києва під час бійки зарізали 30-річного чоловіка
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
Техас та ще 17 штатів просять Верховний суд США скасувати результати виборів
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
​УАФ оскаржила у суді Лозанни рішення про технічну поразку збірної України в матчі зі Швейцарією
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Кабмін пропонує ввести локдаун з 8 по 25 січня
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Мэр Кернес. Грани дозволенного
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Кабмін погодив звільнення глави Дніпропетровської ОДА та призначення на цю посаду Резніченка
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Дочка Тимошенко народила третю дитину
Дочка Тимошенко народила третю дитину
ГоловнаЕкономікаФінанси

"Укрзалізниця" у 2021 планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення, – ЗМІ

Індексація має проводитися з березня щомісячно на 2%. 

"Укрзалізниця" у 2021 планує підвищити тарифи на пасажирські перевезення, – ЗМІ
Фото: Макс Требухов

"Укрзалізниця" збирається проіндексувати тарифи на пасажирські перевезення з березня 2021 року щомісячно на 2%. Очікується, що це принесе компанії понад 500 млн гривен доходів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на фінансову звітніть перевізника.

Прибуток від пасажирів прогнозують у 7,762 млрд гривень, що на 43,6% вище від плану на цей рік та удвічі вище прогнозованого підсумку року.

"У 2021 передбачена індексація тарифів на переведення пасажирів внутрішнім сполученням з 1 березня на 2% щомісячно. Додаткові прибутки складуть 557,9 млрд", - йдеться у плані. 

У плані закладається зниження доходу від вантажних перевезень на 5,2% порівняно з планом цього року та 11,8% порівняно з прогнозом. 

У 2021 році "Укрзалізниця" планує отримати 3,5 млрд гривень чистих прибутків. У 2020 році в плані був прибуток у 69 000 гривень.

Виручку ж очікують на рівні 86,5 млрд гривень, а це на 15,4% більше від планової виручки 2020. 

Відповідно до фінансого плану, EBITDA (прибутки підприємства до податкових, амортизаційних, кредитних відрахувань та зносу) порівняно з планом цього року мають зрости на 5,4% (до 19,175 млрд), капітальні інвестиції - більш ніж у 2,1 раз, до 27,239 млрд. 

На капітальне будівництво у 2021 збираються спрямувати 7,2 млрд, на купівлю та виготовлення основних засобів - 8,4 млрд, на модернізацію - 5,7 млрд, на капітальний ремонт - 5,1 млрд. 

Нагадаємо, у березні 2020 ЗМІ повідомили, що з 1 березня 2020 року в Україні зросли тарифи на пасажирські перевезення залізницею. "Підвищення тарифів планується здійснювати поетапно - по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, крім 1-го класу поїздів "Інтерсіті+".

Однак пізніше "Укрзалізниця" спростувала щомісячне підвищення цін. Міністр інфраструктури Владислав Криклій розповідав, що вартість квитків на залізничні пасажирські перевезення будуть піднімати після підвищення якості послуг. Спочатку виростуть ціни на вантажоперевезення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також