Уряд відмовився поновити на посаді начальника "Південної залізниці" кума Януковича Філатова

Уряд відмовився поновити на посаді начальника "Південної залізниці" Олександра Філатова, звільненого у 2014 році

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Відомий «господарник» Олександр Філатов за сумісництвом кум Януковича у 2014 році був звільнений Кабінетом Міністрів з посади начальника «Південної залізниці». Про його подвиги та здобутки можна багато почитати у ЗМІ, але ці «дрібниці» не стали на заваді судам прийняти рішення про відновлення його на посаді. Уряд дійшов до Верховного Суду з оскарженням цього рішення, але касаційну скаргу Кабінету міністрів було залишено без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін", - написав Криклій у фейсбуці.

За його словами, сьогодні на виконання судового рішення Уряд мав прийняти розпорядження "Про поновлення Філатова О.В. на посаді начальника «Південної залізниці»".

"Але Уряд очікувано проголосував проти цього рішення", - додав Криклій.

Нагадаємо, Філатов очолив держпідприємство в кінці 2012 року. Вже через півроку він забезпечив квартирою площею 170 кв метрів у Харкові себе, а також деяких наближених до нього осіб. Причиною такого злету начальника "Південної залізниці" та масштабів його зловживань називають тісний зв'язок з Віктором Януковичем, а також той факт, що екс-президент є хрещеним батьком сина Олександра Філатова Родіона.

У липні 2014 року Філатова було звільнено. За його поновлення на посаді почала активно бротися Вільна профспілка "Південної залізниц", яка була залежною від нього.