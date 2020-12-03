Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт

Верховна Рада ухвалила закон, який визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.
Законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" підтримали 276 народних депутатів. 5 проголосували проти, 31 - утримався.
Законом врегульовані питання державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту, його інфраструктури, перевезення вантажів та пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та його безпеки, майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.
Законом внесено низку змін до Господарського, Земельного, Лісового та Водного кодексів, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу торговельного мореплавства України та низки законів.
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав цей закон історичним.
"Реформі річкових перевезень бути! Відтепер Україна офіційно буде і річковою державою. Тепер ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб перевезень вантажів - річкові", - відреагував міністр на ухвалення закону Радою.
За словами міністра інфраструктури, закон дасть змогу:
- збільшити вантажопотік до 30 млн тонн на рік та економічним ефектом для держави до 13-16 млрд грн щороку;
- поліпшити конкуренцію на ринку, збільшити інвестиції завдяки рівним умовам і прозорим правилам, створити нові робочі місця;
- значно розвантажити дороги і зменшити витрати на їх ремонт. Для прикладу, 1 млн тонн вантажів, перевезених річкою і перенаправлених з наземного транспорту, зменшує витрати на ремонт доріг на 1 млрд грн протягом 4 років;
- використовувати потужності Дніпра не на 10%, як зараз, а на повну;
- створити Держфонд розвитку внутрішніх водних шляхів для забезпечення належного технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі, понад 75% з яких зараз зношені;
- забезпечити розвиток пасажирських річкових перевезень, у тому числі міжнародних.
- стимулювати суднобудування та відновлення українських підприємств;
- лібералізувати ринок, допустивши судна під іноземним прапором, та стимулювати міжнародну торгівлю;
- провести дерегуляцію галузі шляхом запровадження безкоштовного проходження шлюзів та часткового звільнення суден внутрішнього плавання від зборів у морських портах;
- спростити адміністративні процедури при реєстрації суден та видачі кваліфікаційних документів;
- імплементувати європейські норми та привести українське законодавство у відповідність до європейського.