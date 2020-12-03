Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт

Верховна Рада ухвалила закон, який визначає правові, економічні та організаційні засади діяльності внутрішнього водного транспорту.

Законопроєкт №1182-1-д "Про внутрішній водний транспорт" підтримали 276 народних депутатів. 5 проголосували проти, 31 - утримався.

Законом врегульовані питання державного регулювання у сфері внутрішнього водного транспорту, функціонування та розвитку внутрішнього водного транспорту, його інфраструктури, перевезення вантажів та пасажирів, судноплавства на внутрішніх водних шляхах та його безпеки, майна, що затонуло на внутрішніх водних шляхах, відповідальності судновласників за порушення законодавства про внутрішній водний транспорт тощо.

Законом внесено низку змін до Господарського, Земельного, Лісового та Водного кодексів, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кодексу торговельного мореплавства України та низки законів.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав цей закон історичним.

"Реформі річкових перевезень бути! Відтепер Україна офіційно буде і річковою державою. Тепер ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб перевезень вантажів - річкові", - відреагував міністр на ухвалення закону Радою.

За словами міністра інфраструктури, закон дасть змогу: