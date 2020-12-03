Рада ухвалила законопроєкт про врегулювання конфлікту інтересів в діяльності місцевих депутатів і мерів

Документ зможе виключити можливість депутатів брати участь у голосуванні після оголошення про конфлікт інтересів.

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт №3034а "Про внесення змін до статті 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

За це рішення проголосував 261 нардеп.

"Ціллю прийняття цього законопроєкту є вирішення існуючих колізій у законодавстві про врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", - йдеться в Пояснювальній записці.

Законом внесено зміни до статті 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до яких частину першу викладено в новій редакції та визначено, що врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів здійснюється відповідно до Закону України "Про запобігання корупції".

Як пояснив голова підкомітету Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Гурін, ухвалення закону зможе виключити можливість депутатів брати участь у голосуванні після оголошення про конфлікт інтересів.

Нагадаємо, 30 листопада суд оштрафував депутата від "Слуги народу" Руслана Горбенка через конфлікт інтересів. Депутат хотів дізнатися у Генпрокуратури деталі кримінального провадження щодо діяльності його фірми.