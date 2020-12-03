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Зеленський призначив Гусєва гендиректором "Укроборонпрому"

Раніше Гусєв очолював Херсонську ОДА.

Зеленський призначив Гусєва гендиректором "Укроборонпрому"
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".

Указ №532/2020 оприлюднено на сайті глави держави 3 грудня.

"Призначити ГУСЄВА Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну «Укроборонпром»", - сказано в ньому.

Про те, що голова Херсонської ОДА Гусєв очолив "Укроборонпром" шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна у своєму Telegram-каналі повідомила ще 1 грудня.

Сам Гусєв не підтвердив, але й не спростував інформацію про своє можливе призначення. Він лише зазначив, що керівника має призначити президент, а він - частина команди президента.

Гусєв - кандидат економічних наук. З липня 2019 року очолював Херсонську обласну державну адміністрацію.

Нагадаємо, у липні минулого року Зеленський поставив умову новому голові Херсонської ОДА Гусєву - до 20 грудня забезпечити повне облаштування КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", інакше - звільнення.

Гусєв є президентом громадської організації "Міжнародне об'єднання Земляцтво Херсонщини", до ради якого входять колишній губернатор Андрій Гордєєв, а також голова облради Владислав Мангер, підозрюваний у вбивстві Катерини Гандзюк. У 2015-2016 роках Гусєв обіймав посаду заступника міністра оборони України. Він фігурував у справах про завищення ціни під час закупівлі палива для армії, а також про будівництво квартир для військовослужбовців.

Раніше Гусєв був 41-м номером у списку кандидатів "Слуги народу" у Верховну Раду.

У травні цього року новою командою концерну "Укроборонпром", Офісу президента та РНБО прем’єр-міністру Денису Шмигалю та урядовцям вперше було представлено проєкт перетворень держконцерну. У ньому йшлося про реорганізацію 50 підприємств і створення 6 груп компаній за галузевим принципом шляхом об’єднання 38 учасників концерну з "групи розвитку". 1 жовтня була представлена Комплексна стратегія трансформації та розвитку "Укроборонпрому" до 2030 року, яка передбачала розділення концерну вже на 7 галузевих холдингів.

У листопаді повідомлялося, що більше 60 підприємств "Укроборонпрому" планують реорганізувати в дев'ять холдингових компаній.

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