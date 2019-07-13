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Зеленский поставил условие новому главе Херсонской ОГА

Гусев до 20 декабря должен обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", иначе – увольнение.

Зеленский поставил условие новому главе Херсонской ОГА
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил новоназначенному главе Херсонской облгосадминистрации Юрию Гусеву обеспечить полную реализацию проектов по обустройству КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом до 20 декабря. Иначе "будет новый губернатор", передает Интерфакс-Украина.

"Последние три недели мы работали с заказчиком, с Государственной пограничной службой, с Мининфраструктуры и наработали план, согласно которому, в случае минимизации или полной нейтрализации рисков в начале ноября мы получим две новые качественные режимные зоны КПВВ "Чонгар" и "Каланчак. И до конца года мы планируем реализовать этот проект в полном объеме, вместе с сервисными центрами", - сказал Гусев в субботу на совещании под председательствованием Зеленского в Херсоне.

Гусев отметил, что режимные зоны на КПВВ будут принципиально новыми, но временными сооружениями, а создание сервисных зон, которые будут включать в себя центры оказания админуслуг, планируют реализовать до конца года.

Зеленский уточнил у чиновника, что означает "начало ноября" и "до конца года". В ответ Гусев сказал, что 15 ноября у него день рождения, и он приглашает президента по этому случаю на открытие режимных зон КПВВ. Зеленский согласился и предложил Гусеву, чтобы ориентиром для конечного запуска КПВВ уже с сервисными зонами было 20 декабря.

Отвечая на вопрос главы Офиса президента Украины Андрея Богдана, что будет, если не удастся вложиться в эти сроки, Зеленский указал: "А если нет, то будет новый губернатор, старый останется в прошлом. Это честно".

Глава государства пообещал поспособствовать тому, чтобы проект по обустройству КПВВ был профинансирован полностью.

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