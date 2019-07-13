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Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения

"Нам нечего сегодня подарить, кроме обязательства биться за свободу для вас и всех заключенных".

Зеленский поздравил Сенцова с днем рождения
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинского политзаключенного в РФ Олега Сенцова с днем рождения.

На своей странице в социальной сети Facebook глава государства пожелал осужденному в России украинскому режиссеру крепкого здоровья и пообещал бороться "за свободу для вас и всех заключенных".

"Для миллионов людей в Украине и во всем мире вы являетесь образцом несокрушимости и достоинства. Желаю вам крепкого здоровья, ведь сейчас оно является вашим главным оружием в этой борьбе. Нам нечего вам сегодня подарить, кроме нерушимого обязательства биться за свободу для вас и всех заключенных", - написал он.

Зеленский добавил, что верит в возвращение Сенцова домой и что у режиссера  будет впереди много лет свободной жизни и творческих достижений.

Олег Сенцов – украинский кинорежиссер, сценарист и писатель родом из Симферополя, активист Автомайдана. 13 июля Сенцов отмечает свой 43-й день рождения. Это шестой день рождения, который украинский режисссер, политзаключенный, осужденный в России по сфабрикованному обвинению, встречает за решеткой.

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