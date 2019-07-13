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Вопрос Крыма не должен сходить с повестки дня, - постпред Зеленского

Президент на КПВВ "Чонгар" представил нового постпреда в АР Крым Кориневича.

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область 13 июля Владимир Зеленский на КПВВ "Чонгар" представил нового представителя президента Украины в АР Крым Антона Кориневича.

Об этом информирует пресс-служба представительства президента в АР Крым.

Владимир Зеленский и Антон Кориневич на КПВВ &quot;Чонгар&quot; 13 июля 2019 года
Фото: ppu.gov.ua
Владимир Зеленский и Антон Кориневич на КПВВ "Чонгар" 13 июля 2019 года

"Мы будем максимально делать все, чтобы крымский вопрос не сходил с повестки дня и чтобы максимально обеспечить защиту прав граждан Украины, проживающих во временно оккупированном Крыму, и внутренне перемещенных лиц из Крыма. Для нас приоритетом является люди и защита их прав", - отметил Антон Кориневич.

Он отметил, что представительство президента будет реагировать на те нарушения, которые происходят на временно оккупированной территории Крыма, и делать всё, чтобы облегчить жизнь крымчан на территории материковой Украины.

"Представительство президента будет работать в рамках такой триады: вопрос Крыма сегодня для Украины - это вопрос внешней политики, вопрос внутренней политики и вопрос международно-правовой борьбы. И в этом ключе мы будем работать", - подчеркнул он.

Как сообщалось, Кориневич был назначен постпредом президента Зеленского в Крыму 25 июня. Кориневич - заместитель директора по научно-педагогической работе Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, кандидат юридических наук, доцент.

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