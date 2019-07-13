Медведчука привлек к минским переговорам Путин через Меркель, - Бессмертный

Виктора Медведчука к участию в Минском процессе привлек президент РФ Владимир Путин, подсказав его фамилию канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом заявил новоназначенный представитель Украины в политической подгруппе на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передает Новое время.

"Вспомните, как Медведчук появляется в Минском процессе. Вот сейчас рассказывают "Порошенко такой сякой" - да не Порошенко его назвал. Его фамилию первой назвала канцлер Ангела Меркель. Она назвала во время открытой встречи, что этот человек мог бы быть [в ТКГ] - где он взялся, его фамилию канцлер Меркель знала? Она услышала эту фамилию от Путина", - сказал Бессмертный в эфире радио НВ.

Напомним, Медведчук был членом гуманитарной подгруппы на переговорах в Минске и занимался обменом пленных. В начале декабря 2018 года стало известно, что Медведчук в последнее время не участвовал в работе группы.

По словам экс-президента Петра Порошенко, назначение Медведчука в ТКГ было связано с тем, что он "является каналом связи с президентом России Владимиром Путиным". Также бывший глава государства заявлял, что де-факто Медведчук представляет в ТКГ Россию и "для Украины оказался неэффективным".

В апреле Порошенко поручил СБУ изучить деятельность Медведчука в ТКГ. Он заявил, что у Медведчука была одна функция - освобождение заложников, которые находятся как в подвалах оккупированных территорий, так и в тюрьмах России. Последний раз это произошло в декабре 2017 года.