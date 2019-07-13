Тимошенко призвала руководство Украины сделать все возможное для освобождения Маркива

"Только то государство заслуживает уважения, которое способно защитить своих граждан".

Юлия Тимошенко призвала руководство государства и полномочных и компетентных лиц немедленно и безотлагательно подать все необходимые апелляции на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркивым.

Как отметила лидер "Батькивщины" на своей странице в Facebook, надо предпринять все возможные шаги для освобождения украинского бойца и гражданина: "Тем более, когда речь идет о человеке, который сам встал на защиту Украины в трудные минуты".

Она напомнила слова Маркива, который сказал сегодня на суде: "Я обычный солдат, патриот, который всегда будет защищать Украину".

Тимошенко призвала "делать так, чтобы и Украина защищала своих воинов".

Итальянский суд в пятницу признал Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Украинца приговорили к 24 годам заключения.