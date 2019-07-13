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Тимошенко призвала руководство Украины сделать все возможное для освобождения Маркива

"Только то государство заслуживает уважения, которое способно защитить своих граждан".

Тимошенко призвала руководство Украины сделать все возможное для освобождения Маркива
Фото: ba.org.ua

Юлия Тимошенко призвала руководство государства и полномочных и компетентных лиц немедленно и безотлагательно подать все необходимые апелляции на приговор украинскому нацгвардейцу Виталию Маркивым.

Как отметила лидер "Батькивщины" на своей странице в Facebook, надо предпринять все возможные шаги для освобождения украинского бойца и гражданина: "Тем более, когда речь идет о человеке, который сам встал на защиту Украины в трудные минуты".

Она напомнила слова Маркива, который сказал сегодня на суде: "Я обычный солдат, патриот, который всегда будет защищать Украину".

Тимошенко призвала "делать так, чтобы и Украина защищала своих воинов".

Итальянский суд в пятницу признал Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Украинца приговорили к 24 годам заключения.

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