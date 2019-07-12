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Заключение Маркива - политический процесс. С этим приговором нельзя мириться, - Яценюк

Обвинение строилось на многих неподтвержденных предположениях, подчеркнул политик.

Заключение Маркива - политический процесс. С этим приговором нельзя мириться, - Яценюк
Арсений Яценюк
Фото: http://nfront.org.ua

С приговором украинскому нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого в Италии приговорили к 24 годам заключения, нельзя мириться.

Об этом заявил лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"С приговором Виталию Маркиву нельзя мириться. Как и нельзя мириться с логикой политической целесообразности, которая в последнее время очень активно применяется в некоторых европейских странах в отношении примирения с Москвой", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Нынешнее решение итальянского суда требует обжалования, подчеркнул Арсений Яценюк: "Всем, кто беспристрастно следил за процессом, понятно, что веских доказательств вины нацгвардейца Маркива нет".

Он подчеркнул, что обвинение строилось на многих неподтвержденных предположениях, а "общую атмосферу формировали политические спекуляции".

"Надо продолжить борьбу за свободу Виталия Маркива. Его заключение стало политическим процессом, который не может оставить равнодушным Украину", - подчеркнул он.

"Верю, что объективность европейских судебных институтов не позволит совершить несправедливость против нашего соотечественника", - добавил политик.

Напомним, суд итальянской Павии сегодня приговорил украинского нацгвардейца Виталия Маркива к 24 годам заключения, признав его виновным в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли в 2014 году на Донбассе.

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