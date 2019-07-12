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Спикер парламента поблагодарил фракцию "Народного фронта" и лично Яценюка

Верховная Рада восьмого созыва завершила работу.

Спикер парламента поблагодарил фракцию "Народного фронта" и лично Яценюка
Фото: nfront.org.ua

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий во время церемонии закрытия Верховной Рады VIII созыва поблагодарил фракцию "Народный фронт" и лично лидера партии Арсения Яценюка за проведение реформ в Украине.

"Хочу поблагодарить Арсения Яценюка, который был премьер-министром, и который совместно с нами начинал реформы. Мы знали, что они будут непопулярными, но он не искал славы, он твердо шел, работая для Украины", - заявил председатель Верховной Рады.

"Хочу поблагодарить фракцию "Народный фронт". Это боевая фракция, которая была инициатором множества национальных решений в парламенте, которая своей энергией и своим духом проводила эти решения", - добавил он.

Всего, по словам спикера парламента, Верховная Рада VIII созыва приняла почти 3000 законов.

"Верховная Рада VIII созыва провела 580 пленарных заседаний. Было принято 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов в целом", - резюмировал Андрей Парубий.

Напомним, сегодня Верховная Рада провела последнее заседание перед досрочными выборами.

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