Мы не планируем в очередной раз пускать всех судей на переаттестацию, - Юрчишин

Больше двух третьих судебной системы заполнены судьями старого формата. Об этом в интервью LB.ua сказал представитель партии «Голос», бывший председатель правления Transparency International Украина Ярослав Юрчишин.

"Больше, чем две трети судебной системы заполнены судьями старого формата, в том числе есть и те, кого можно назвать «судебными баронами». Это следствие того, что в отборочных и дисциплинарных комиссиях сидят такие же люди. Они никогда не дадут шанс (или дадут минимальный) тем, кто хочет стать судьей из-за системы", - сказал он.

"Мы не планируем в очередной раз пускать всех судей на переаттестацию, поскольку они и так недавно проходили проверку. А хотим изменить подход к формированию Высшей квалифкомиссии судей и Высшего совета правосудия. Это первая задача. А вторая - на основе выводов общественных экспертов (как международных, так и украинских) «почистить» нынешнюю судебную систему. Речь идет о тех выводах Общественного совета добропорядочности, которые были проигнорированы ВККС, как и ВСП", - добавил Юрчишин.

Он также заявил, что партия, которую он представляет, в случае победы на выборах планирует инициировать изменения в законодательство, чтобы перезагрузить ВСП и ВККС.

"Нужно провести проверку на добропорядочность членов ВККС и ВСП. Для этого достаточно внести изменения в законопроект - добавить добропорядочность в перечень требований к членам этих органов", - сказал он. И добавил, что этой проверкой может заняться Общественным совет международных экспертов, который отбирал судей Высшего антикоррупционного суда.