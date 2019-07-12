Восьмой созыв парламента на 580 заседаниях принял 987 законов и кодексов.

Верховная Рада Украины восьмого созыва закрыла десятую сессию. Об этом заявил спикер паламента Андрей Парубий.

"Напоминаю всем, что на следующей неделе с 15 по 19 июля народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях. Уважаемые народные депутаты, десятая сессия ВРУ VIII созыва завершит свою работу 19 июля 19 года, а последнее пленарное заседание десятой сессии ВРУ VIII созыва объявляю закрытым", - сказал он.

Парубий также отметил, что 8-й созыв Рады провел 35 парламентских слушаний и на 580 заседаниях принял 987 законов и кодексов.

"Верховной Радой 8-го созыва было проведено 580 пленарных заседаний. Было принято 2 734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов в целом", - отметил он.

Фото: Макс Требухов

Парубий поблагодарил за работу всех депутатов. После закрытия заседания в зале прозвучал государственный гимн.

На заседании также присутствовал премьер Владимир Гройсман и министры.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, Верховная Рада VIII созыва была избрана на внеочередных выборах 26 октября 2014 года. 21 мая 2019 года президент Владимир Зеленский досрочно прекратил ее полномочия и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

О том, каким был последний по сути рабочий день парламента 8-го созыва читайте в материале LB.ua «Последний звонок» Рады: Избирательный Кодекс и кастрация.