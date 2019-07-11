«Последний звонок» Рады: Избирательный Кодекс и кастрация

11 июля, четверг стал по сути последним рабочим днём Верховной Рады VIII созыва. Завершающий аккорд был горячим: с криками и метанием по сессионному залу спикера Андрея Парубия депутаты установили рекорд по переголосованию, принимая Избирательный Кодекс, потом быстро одобрили закон о принудительной кастрации педофилов и провалили назначение нового главы МИД.

Фото: Lb.ua

Сложная предыстория

Ещё в понедельник, 8 июля на согласительном совете спикер Андрей Парубий предупредил коллег о «полной мобилизации» в четверг для принятия окончательного решения по многострадальному Избирательному Кодексу. Рада три недели подряд рассматривала 4 тыс. правок ко второму чтению законопроекта. Один из авторов документа, нардеп БПП Александр Черненко все это время был вынужден монотонно зачитывать с трибуны поправки в почти пустом зале, в присутствии не больше 30-ти нардепов.

Казалось, что Рада никогда ещё до этого не была такой пустой. И не удивительно. Большинство депутатов агитировали в округах, другие же просто понимали абсурдность всей ситуации, когда профильный комитет решил вынести на рассмотрение зала не подготовленные сравнительные таблицы с правками, что упростило и ускорило бы процесс, а просто пакет всех 4 тыс. поправок, непонятных для основной части даже присутствующих депутатов.

Накануне дня голосования в целом за новый избирательный закон (который хоронит мажоритарку и запускает полностью пропорциональную систему с открытыми партийными списками) представители всех фракций давали негативный прогноз относительно принятия закона.

«Да, все мы обещали ещё в начале нашей каденции принять закон о пропорциональной системе, отменить коррупционную мажоритарную составляющую. Но на самом деле даже нашим партийным боссам, которым, в принципе, было бы выгодно получить «право первой ночи» и монопольного «дележа» мест в партийных списках за деньги, менять избирательные правила не выгодно. Тем более, нет резона соглашаться на предложенную редакцию открытых списков, когда избиратель будет голосовать не только за партию, но ещё и выбирать конкретного человека в списке. Поэтому сама идея с принятием этого Кодекса изначально была странной и больше декларативной для избирателя», – говорил в беседе с LB.ua один из членов регламентного комитета ВР.

Однако глава Рады Парубий неоднократно, в том числе off records, обещал, что додавит Раду и новые избирательные правила будут приняты, чего бы ему этого не стоило.

«Во многом принятие Избирательного Кодекса было персональной ответственностью самого Парубия. Делом чести. И спикер за все эти годы впервые перешёл все мыслимые, похоже, даже для него самого рамки», – делился впечатлениями уже после голосования депутат из фракции БПП.

Эмоции Парубия и рекорд переголосований

В 11.12, в последний пленарный день в зале, началась кульминация. Андрей Парубий первый раз поставил на голосование во втором чтении и в целом Избирательный Кодекс. До этого несколько раз, призывая народных избранников занять рабочие места, собраться и нажать зеленые кнопки. Но на табло появились первые провальные 209 при минимально необходимых 226. Фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Самопомощь» Олега Березюка, 16 из 18 радикалов Олега Ляшко, половина «Оппоблока» голосовали «за». А вот фракции бывшей коалиции – БПП и «Народного фронта», – мало того, что были на местах не в полном составе, так ещё и голосовали «за» только третью присутствовавших.

Фото: Lb.ua

И дальше началась почти часовое изматывающее взятие депутатов измором. Парубий то и дело ставил на голосование вопрос о возвращении к принятию вопроса о пакете правок к документу, но на табло то и дело один за одним светилось: 222, 213 и 216 голосов. Весь этот процесс сопровождался каждый раз то возгласами: «Ну, давай!», то криками: «Ганьба!», то просто молчанием и даже безразличием нардепов.

Все это в итоге вывело из себя спикера, который в один из моментов вскочил с места и начал эмоциональную речь, стоя, из президиума. Парубий пытался надавить на «избирательный мозоль», мол, люди не простят такой «зради», потому что все политические силы обещали открытие списки. Во-вторых, напомнил, что именно сегодня последний день работы этой Рады и с «таким позором нельзя уходить». Но и это не обеспечило результата. На табло вновь и вновь появлялось уже роковое 216.

Это заставило Парубия прервать рассмотрение вопроса. Неожиданно для всех он просто покинул президиум, уйдя в «народ» – к депутатам. Таким спикера не помнят даже старожилы Рады. Он лично подходил к каждой фракции, в прямом смысле слова, умоляя проголосовать. Больше всего споров, как было видно из ложи прессы, возникло со «своей» фракцией – «Народным фронтом». Парубий персонально обращался к главе фракции Максиму Бурбаку и депутату Сергею Пашинскому с просьбой «дать голоса». Но и этот обход всех фракций не увенчался успехом.

Фото: Анна Стешенко

До заветных 226 так и не хватало то 10, то 6, а потом и 4 голоса. Парубий пошёл ва-банк, попросив «Оппозиционный блок» поддержать кодекс.

«Я буду ставить на голосование вопрос, сколько посчитаю нужным. Я это делаю в рамках регламента», – предупредил он депутатов, что из зала они не выйдут без принятия документа.

В 12.00 должен был начаться традиционный полуденный перерыв для парламентариев, который многие обычно проводят в буфете Рады. Но спикер продлил заседание, требуя результативного голосования и оставив депутатов без перекуса. После таких мытарств и только на 17 раз (ранее рекордом было 11 раз переголосований, – А.С.) наконец-то появились 230 «за». После чего в сессионном зале прозвучал коллективный «выдох» и аплодисменты. Спикер тоже не смог сдержать восторга, встав с кресла, приветствуя всех поднятыми руками и словами о том, что этот день войдёт в историю.

Фото: Lb.ua

«Как это у нас получилось? Знаете, раньше мы троллили «Оппоблок», а сегодня они нам в зале говорили тоже самое, когда поддержали Кодекс. А депутаты экс-коалиции говорили: «Ой, теперь посмотрим, что с этим будет делать Зеленский. Поскольку теперь абсолютно не факт, что президент его подпишет, как уже было с законом о временных следственных комиссиях (который включает и детализацию процедуры импичмента главы государства, – А.С.). Он уже заявил, что не подписывает законы, принятые с нарушением регламента. А нарушения в процедуре, когда мы триста десять раз возвращались к голосованию, действительно были. При желании после выборов новые депутаты подадут обращение в Конституционный суд и отменят закон», – прогнозирует депутат-юрист и тоже член регламентного комитета.

Впрочем, по мнению соавтора Избирательного Кодекса и нардепа Леонида Емца, в таком случае это приведёт к серьезным репутационным потерям команды Зе, которая также декларировала о переходе к пропорциональной системе.

Сам Емец в общении с LB.ua признает ряд рисков и спорных моментов нового Избирательного Кодекса.

«Самое главное, что мы зафиксировали идею об отмене мажоритарки, когда за гречку покупали избирателя. Мы не снизили барьер, оставив его на уровне 5%. Все правки, внесённые ко второму чтению, носили чисто косметический характер, не влияя на основную идею закона. Почему Рада все-таки проголосовала? Думаю, в противном случае, нас назвали бы парламентов муд...в. По-другому было нельзя. Это был сложный путь и это наша победа», – признался Емец, показывая увесистую пачку бумаг самого текста законопроекта.

Фото: Анна Стешенко

Он тоже не исключил, что уже новая Рада после досрочных выборов может внести изменения в закон. Но, по его прогнозам, вряд ли посягнёт на суть закона, вернув мажоритарку.

«В первом чтении была редакция, когда закон должен вступить в силу для очередных выборов. Это могло бы породить искушение, когда бы умышленно создавали предпосылки для досрочных, а не очередных выборов. То есть, чтобы проводить их по старой схеме. Поэтому как раз в правках мы прописали четко дату вступления в силу законы – через пять лет», – продолжил он.

А это значит, что в ближайшее время все спорные моменты и «побочки» мажоритарки останутся в силе.

«Ой, впереди ещё пять лет. Писали-мазали. За это время многое может несколько раз перевернуться с ног на голову, поэтому сегодняшнее решение – точно не приговор», – уверен ещё один из собеседников-депутатов LB.ua, который, кстати, голосовал за Избирательный Кодекс и явно попадёт в новую Раду по мажоритарному округу Киева как самовыдвиженец.

Внеочередное заседание и фото на память

В 14.15 спикер объявил о закрытии утреннего заседания и начале внеочередного, на чем изначально настаивала фракция Олега Ляшко. По инициативе главного «радикала», по упрощенной процедуре быстро был принят закон принудительной химической кастрации педофилов.

Закон нужный не первый лень. Но принятый только накануне выборов и ужасного резонансного убийства 11-летней Дарьи Лукьяненко.

После победоносных реляций с трибуны и голосования за этот давно назревший документ, в перерыве перед вечерним заседанием, депутаты вышли для группового фото на память перед площадью Конституции.

Фото: Lb.ua

Все прекрасно понимали, что это последний шанс запечатлеть друг друга вместе. Ведь в пятницу, когда обычно проходит час вопросов к правительству, в зале будет не больше трёх десятков нардепов.

Парламентарии спели гимн, а спикер Парубий отметил, что «история в итоге расставит все на свои места и даст оценку этому созыву, как бы и кто его не критиковал». Напоследок пообещал по бокалу шампанского каждому, но только после вечернего заседания, где ключевым был вопрос о назначении Вадима Пристайко главой МИД, кандидатуру которого подал президент Зеленский вместо Павла Климкина.

Однако депутаты сразу после фотографирования и многочисленных селфи начали расходиться из Рады. И на вечернем заседании вполне ожидаемо для всех за креатуру Зеленского банально не хватило голосов. За увольнение Климкина, который ранее заявил о политическом отпуске, нашлось всего лишь 160 «за». А «уходящая» Рада закончила заседание в полупустом зале.

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В планах команды Зе провести первое заседание новоизбранной Рады в День Независимости, 24 августа. В парламент следующего созыва, как ожидается, не попадет большинство старожилов ВР, а обновление будет более чем радикальным. И это будет уже другая история.