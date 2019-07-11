Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского формата" после выборов в Украине

Президент РФ считает, что встречи на высшем уровне "должны быть хорошо подготовлены".

Президент России Владимир Путин заявил о готовности обсуждать расширение "нормандского формата" после проведения парламентских выборов в Украине.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Путин подчеркнул, что Москва "никогда не отказывалась от расширения "нормандского формата", однако о какой-то конкретике в вопросе нормализации ситуации на Донбассе можно будет говорить после парламентских выборов".

"Мы не отказывались ни от одного из переговорных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата"... Однако "нормандский формат" и встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, и это очевидные вещи", - сказал президент РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Беларуси) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - заявил Зеленский в своем видеообращении в Фейсбуке, подчеркнув, что Украина не отказывается от дипломатических форматов урегулирования ситуации.

Глава МИД России Сергей Лавров в ответ заявил, что "решать серьезные вопросы нужно по дипломатическим каналам, а не в Фейсбуке".

На июль запланирована первая рабочая встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия). Это будет встреча для подготовки саммита глав государств.

"Нормандская четверка" - формат переговоров о разрешении конфликта на Донбассе. Последний саммит "четверки" состоялся еще осенью 2016 года.