Военные капелланы требуют принятия закона о капелланстве без правок

На 9.00 11 июля они собираются под ВР на акцию.

Военные капелланы собираются провести 11 июля акцию под зданием Верховной Рады в поддержку принятия закона «О военном капеланстве» (№10244-1) без внесения правок. Об этом сообщает Синодальное управления военного духовенства Православной Церкви Украины и Департамент Военного капелланства Украинской Греко-Католической Церкви.

Законопроект принят в первом чтении 6 июня. В сообщении церковников говорится о том, что документ разработан на основе пожеланий военных священников (капелланов) с учетом практического опыта капелланской службы в Украине и сформирован совместными усилиями народных депутатов, юристов, экспертов по религиозным вопросам с привлечением представителей Совета пастырской опеки при Министерстве обороны Украины. Содержание этого законопроекта поддерживают капелланы, которые находятся на должностях «военный священник (капеллан)» в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Украины.

Организаторы мероприятия утверждают, что после обработки в комитетах текста законопроекта оказалось, что текстовое содержание и концептуальные основы капелланства были подменены, и поэтому священника духовника фактически делают офицером по работе с личным составом.

"Такая модификация концепции проекта закона №10244-1 является фатальной для капелланской службы. Согласно новой, подмененной, концепции фактически создается государственный контроль за священнослужителями - капелланами и формируются специфические иерархические вертикальные отношения с прямым подчинением капелланов руководителям военных структур. Таким образом, нивелируется религиозная составляющая капеллана и его духовную связь с Церковью", - говорится в сообщении управлении военного духовенства.

"Духовная опека военнослужащего достигается путем пастырского служения и независимой духовной поддержки священнослужителем, которого, учитывая сложившуюся практику, принято называть капелланом. Желание подчинить капелланов военному командованию может привести к полной потере доверия военнослужащего к капеллана", - добавляют там.

В связи с этим капелланы и все неравнодушные собираются под стенами парламента с призывом к народным избранникам принять во втором чтении и в целом проект закона №10244-1 без правок, предлагаемых комитетом, ведь они подменяют сущность функционирования капелланства в Украине.