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В течение дня боевики совершили 16 обстрелов

Зафиксирован огонь из запрещенной тяжелой артиллерии и минометов.

В течение дня боевики совершили 16 обстрелов
Фото: EPA/UPG

Сегодня в течение дня российские боевики на Донбассе совершили 16 обстрелов. В результате вражеского огня один военнослужащий погиб, трое ранены и двое - травмированы. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных "минскими соглашениями" артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Марьинка, Каменка, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Пески, Широкино, Гранитное, Березовое, Причепиловка, Крымское, Новотошковское, Луганское и Южное.

Под обстрел в районе Гранитного попал кортеж новоназначенного главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

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