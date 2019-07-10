Внутренняя безопасность Нацполиции проверяет угрозы, поступающие одесской патрульной Мельник

Сама Мельник еще давала объяснений по этому делу, сославшись на здоровье.

Сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции Украины проверяют информацию об угрозах патрульной полицейской Зое Мельник. Накануне она опубликовала аудиозапись телефонных разговоров, где неизвестный угрожает ей и ее ребенку.

О проведении проверки сообщил первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, пишет "Громадське".

"Внутренняя безопасность, увидев эту всю ситуацию, вчера начала работать уже по информации, которая стала известна. По состоянию на вчера Зою Мельник вызвали, чтобы она предоставила объяснения по данному поводу. Однако она сказала, что плохое состояние здоровья и находится на больничном. Поэтому она не прибыла для дачи объяснений по данной ситуации", - сказал Белошицкий.

Отдел внутренней безопасности вместе со специальной комиссией будет проверять также информацию о возможных злоупотреблений в руководстве патрульной полиции Одесской области, о которых Мельник писала в Фейсбуке.

Напомним, в понедельник. 8 июля, руководителя патрульной полиции в Одесской области отстранили от должности на время расследования по фактам, заявленным Мельник.