Водителю украинского автобуса, попавшего в ДТП в Польше, предъявили обвинения

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Окружная прокуратура г. Ополе на юго-западе Польши официально выдвинула обвинения 50-летнему водителю украинского автобуса Николаю Б. в непредумышленном причинении ДТП.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что гражданину Украины грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.

"По нашим предварительным данным, причиной аварии была сильная усталость водителя, который, скорее всего, в определенный момент уснул за рулем. Прокурор выдвинул 50-летнему Николаю Б. обвинения в непредумышленном причинении ДТП, за что, согласно польскому уголовному кодексу, грозит наказание до восьми лет лишения свободы ", - заявил прокурор Станислав Бар.

Он отметил, что, учитывая то, что все участники ДТП были гражданами Украины, прокуратура рассматривает возможность передачи дела украинским органам правосудия.

Напомним, 7 июля воозле города Ополе автобус с украинцами съехал в ров, 11 пассажиров получили травмы. Автобус с украинской регистрацией ехал в направлении Вроцлава. В нем путешествовали 37 пассажиров, включая одного ребенка