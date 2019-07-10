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Экс-глава Белгород-Днестровской РГА Зинченко найден повешенным

Его подозревали в ранении депутата Урбанского.

Экс-глава Белгород-Днестровской РГА Зинченко найден повешенным
Владимир Зинченко
Фото: 04849.com.ua

Бывший глава Белгород-Днестровской районной государственной администрации Владимир Зинченко, подозреваемый в ранении депутата Верховной Рады Александра Урбанского, найден повешенным в своем доме в Одесской области.

Об этом сообщается на сайте областной полиции.

"Тело 62-летнего мужчины обнаружено вчера повешенным в собственном доме", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство". Во время осмотра места происшествия следов нарушения обстановки в доме и признаков насилия на теле мужчины не обнаружено.

Для установления причины смерти тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В полиции также отметили, что погибший является подозреваемым в уголовном производстве, открытом по факту совершения хулиганских действий и использования оружия в отношении депутата Урбанского. 9 июля по ходатайству прокуратуры ему должна была избираться мера пресечения, но в суд Зинченко не явился.

Напомним, в мае полиция задержала владельца ресторана "Хуторок у Зины" экс-главу Белгород-Днестровской РГА Зинченко по подозрению в ранении бывшего главы Одесского облсовета Урбанского. Во время конфликта с Зинченко депутат получил выстрел в ногу.

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