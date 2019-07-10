​В Чернигове начальник военной комендатуры за деньги пускал гражданских на охраняемый объект играть в пейнтбол

Военная прокуратура Черниговского гарнизона задержала по подозрению во взяточничестве начальника комендатуры, который за деньги сдавал в аренду охраняемый объект.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

"Ответственный за организацию охраны бывшего военного аэродрома «Пивцы» начальник нештатной комендатуры военной части, подчиненной Харьковскому национальному университету Воздушных Сил ВСУ имени И. Кожедуба за 3 тыс. гривен взятки организовал представителям частного предприятия беспрепятственный пропуск на аэродром в Чернигове для проведения соревнований по пейнтболу. Еще 500 долларов он получил за содействие в дальнейшем в получении участка там в длительную аренду", - говорится в сообщении.

Офицер был задержан в время получения взятки 9 июля. Ему готовят сообщение о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса , а также решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее комвзвода воинской части в Харьковской области задержали при получении 10 тыс. гривен взятки.