ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма

Они связаны с российским Промсвязьбанком, который обслуживает оборонные заказы РФ.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге.

Два директора оффшорных компаний, которые являются бенефициарными владельцами телеканала NewsOne, связаны с российским Промсвязьбанком, который занимается финансированием и обслуживанием государственных оборонных заказов РФ.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил генпрокурор. Расследование этого дела поручено СБУ.

Напомним, украинский телеканал, принадлежащий главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить". Этот анонс вызвал большой резонанс в Украине, и в результате снова был поднят вопрос о введении санкций NewsOne.

8 июля NewsOne объявил об отмене телемоста с РФ из-за угроз. В тот же день, Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за попытки провести телемост со сраной-агрессором.