Премьер без галстука
Премьер без галстука
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Посол Дмитро Кулеба: "500 років Європа керувала світом, а тепер ЄС не здатен вирішити жодної зовнішньої проблеми"
Посол Дмитро Кулеба: "500 років Європа керувала світом, а тепер ЄС не здатен вирішити жодної зовнішньої проблеми"
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Лидер "Нацкорпуса" поставил Зеленскому ультиматум из-за телемоста с РФ
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма

Они связаны с российским Промсвязьбанком, который обслуживает оборонные заказы РФ.

ГПУ подозревает бенефициарных владельцев NewsOne в финансировании терроризма
Фото: Facebook.com/LlutsenkoYuri

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на брифинге.

Два директора оффшорных компаний, которые являются бенефициарными владельцами телеканала NewsOne, связаны с российским Промсвязьбанком, который занимается финансированием и обслуживанием государственных оборонных заказов РФ.

"В связи с этим сегодня зарегистрировано уголовное производство по финансированию терроризма", - заявил генпрокурор. Расследование этого дела поручено СБУ.

Напомним, украинский телеканал, принадлежащий главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчука NewsOne и пропагандистский государственный телеканал "Россия-1" анонсировали на 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить". Этот анонс вызвал большой резонанс в Украине, и в результате снова был поднят вопрос о введении санкций NewsOne.

8 июля NewsOne объявил об отмене телемоста с РФ из-за угроз. В тот же день, Генпрокуратура зарегистрировала уголовное производство из-за попытки провести телемост со сраной-агрессором.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также