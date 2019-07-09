На территории Чернобыльской зоны отчуждения полицейские обнаружили две группы сталкеров в Припяти и двоих мужчин, которые занимались нелегальным сбором ягод и попытались вывезти 30 кг черники без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля. Об этом сообщает полиция Киевской области на фейсбуке.

Среди "экстремальных туристов" - пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС.

Также, правоохранители обнаружили двух мужчин, занимавшихся нелегальным сбором ягод. Жителя с. Олизаровка Иванковского р-на, Киевской области, который собрал на этой территории приблизительно 15,5 кг ягод черники и жителя с. Старая Марковка Полесского р-на, Киевской области, который собрал приблизительно 15 кг. Оба нарушителя пытались отправить ягоды за пределы зоны отчуждения без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля.

Фото: Поліція Київської областіФБ

В отношении правонарушителей составлены админпротоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фото: Поліція Київської областіФБ

Фото: Поліція Київської областіФБ

Фото: Поліція Київської областіФБ

В отношении нелегальных сборщиков ягод открыто два уголовных производства по ст. 267-1 УК Украины «Нарушение требований режима радиационной безопасности». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Материалы дел сталкеров направлены в Славутичский городской суд Киевской области для принятия решения. Также направлены материалы в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания гражданам Казахстана в Украине.

Напомним, 3 июля во время патрулирования территории зоны отчуждения ЧАЭС правоохранители обнаружили женщину, которая собрала 14 кг черники на продажу без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать чернику и затем продать ее, женщина приехала аж из Ровенской области.