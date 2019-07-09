Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Сергей Рахманин: "Я бы все равно ушел из журналистики. Даже если и не в политику"
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Зеленский предложил упростить выплату пенсий пенсионерам с ОРДЛО
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Телеведущий Rustavi-2 в своей авторской программе обматерил Путина на русском языке
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Чемпионка UFC жестким нокаутом защитила титул
Телеканал Медведчука собрался провести телемост с "Россией 1"
Телеканал Медведчука собрался провести телемост с "Россией 1"
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Специальности, которые базируются на знании программирования и ИКТ, создают наибольшую занятость, - эксперт
Посол Дмитро Кулеба: "500 років Європа керувала світом, а тепер ЄС не здатен вирішити жодної зовнішньої проблеми"
Посол Дмитро Кулеба: "500 років Європа керувала світом, а тепер ЄС не здатен вирішити жодної зовнішньої проблеми"
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Гройсман назвал Порошенко автором скандала с недопуском вице-премьера по вопросам евроинтеграции на саммит Украина-ЕС
Премьер без галстука
Премьер без галстука
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В зоне отчуждения задержали сталкеров и мужчин, которые пытались вывезти 30 кг ягод

Среди "экстремальных туристов" пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана.

В зоне отчуждения задержали сталкеров и мужчин, которые пытались вывезти 30 кг ягод
Фото: Поліція Київської області\ФБ

На территории Чернобыльской зоны отчуждения полицейские обнаружили две группы сталкеров в Припяти и двоих мужчин, которые занимались нелегальным сбором ягод и попытались вывезти 30 кг черники без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля. Об этом сообщает полиция Киевской области на фейсбуке.

Среди "экстремальных туристов" - пятеро граждан Украины и четверо граждан Казахстана, которые незаконно проникли в зону ЧАЭС.

Также, правоохранители обнаружили двух мужчин, занимавшихся нелегальным сбором ягод. Жителя с. Олизаровка Иванковского р-на, Киевской области, который собрал на этой территории приблизительно 15,5 кг ягод черники и жителя с. Старая Марковка Полесского р-на, Киевской области, который собрал приблизительно 15 кг. Оба нарушителя пытались отправить ягоды за пределы зоны отчуждения без соответствующего разрешения и дозиметрического контроля.

Фото: Поліція Київської областіФБ

В отношении правонарушителей составлены админпротоколы по ст. 46-1 «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Статья предусматривает наложение штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Фото: Поліція Київської областіФБ

Фото: Поліція Київської областіФБ

Фото: Поліція Київської областіФБ

В отношении нелегальных сборщиков ягод открыто два уголовных производства по ст. 267-1 УК Украины «Нарушение требований режима радиационной безопасности». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Материалы дел сталкеров направлены в Славутичский городской суд Киевской области для принятия решения. Также направлены материалы в Государственную миграционную службу для сокращения срока пребывания гражданам Казахстана в Украине.

Напомним, 3 июля во время патрулирования территории зоны отчуждения ЧАЭС правоохранители обнаружили женщину, которая собрала 14 кг  черники на продажу без соответствующего контроля и дозиметрического документа. Чтобы собрать чернику и затем продать ее, женщина приехала аж из Ровенской области.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также