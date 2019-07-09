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Харьковский метрополитен снова отменил тендер на ремонт вагонов за 630 млн гривен

Причиной отмены торгов снова стала подача менее 2 заявок на участие.

Харьковский метрополитен снова отменил тендер на ремонт вагонов за 630 млн гривен
Фото: vkurse.ua

Коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" второй раз отменило тендер на установку оборудования, техническое переоснащение и ремонт своего подвижного состава с ожидаемой стоимостью 630 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Причиной отмены торгов стала подача менее 2 заявок на участие. Заявку подала только компания "Ваго-Рев" с предложением 629,850 млн гривен.

В инвентарном парке харьковского метрополитена находится 328 вагонов 1962-2015 годов выпуска, в том числе вагон-измеритель путей и вагон для маневровых передвижений.

Напомним, "Харьковский метрополитен" объявил первый тендер на ремонт вагонов 6 мая 2019 года с ожидаемой стоимостью 630 млн гривен. 4 июня метрополитен уже отменил этот тендер, поскольку тогда тоже было подано менее двух заявок на участие в аукционе. Единственной компанией, которая подала заявку на участие, тоже была "Ваго-Рев" с аналогичным предложением 629,850 млн гривен.

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