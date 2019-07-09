Всех пострадавших выписали из больницы в тот же день.

12 человек, в том числе четверо детей, получили травмы при столкновении маршрутного автобуса Mercedes Sprinter с легковым автомобилем Ford Sierra днем 8 июля на трассе "Харьков - Симферополь" в Запорожской области. Об этом сообщает местное управление полиции.

Авария произошла около 14:30 возле поселка городского типа Степногорск. Во время буксировки автомобиля Ford Sierra выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes.

В автобусе ехали 18 пассажиров, 11 из них получили травмы, также пострадал водитель автобуса. Их доставили в местную больницу, где после оказания помощи отпустили.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, сегодня ночью вследствие аварии в Киевской области погибли двое военнослужащих, еще один человек получил травмы.