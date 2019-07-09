Экс-командира "Беркута" могут посадить за избиение активистов "Гостиного двора"

Командиру, его заму и сотрудникам "Беркута" инкриминируется превышение власти и служебных полномочий.

В Киеве будут судить экс-командира спецподразделения милиции "Беркут" за превышение власти в отношении участников акции протеста у Гостиного двора в 2013-2014 годах. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

«Так, завершено расследование и направлено в суд обвинительный акт в отношении командира ПМОП «Беркут» при ГУ МВД Украины в г. Киеве по подозрению в превышении власти, сопровождавшееся насилием во время проведения акции протеста у Гостиного Двора в г.Киеве во время проведения 18.02. 2013 акции протеста о прекращении застройки памятника архитектуры «Гостиный двор» в г. Киеве и недопущения перестройки ее на торгово-развлекательный комплекс», - сказано в сообщении.

Кроме того, продолжается расследование преступлений, совершенных во время акций протеста в 2013-2014 годах.

Командиру, его заместителю и сотрудникам «Беркута» инкриминируется превышение власти и служебных полномочий за избиение участников акции протеста и прохожих граждан. Вследствие этого, у 11 человек были телесные повреждения, 40 человек безосновательного задержаны, в том числе два народных депутата Украины.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 УК Украины (превышение власти, сопровождавшееся насилием, препятствование деятельности народного депутата Украины, насилие в отношении государственного и общественного деятеля, незаконное препятствование организации и проведению собраний и митингов).

Другие подозреваемые соучастники преступлений: заместитель командира полка милиции «Беркута» и начальник отдела охраны общественной безопасности одного из райуправлений милиции Киева - скрываются на территории РФ. Они объявлены в розыск и судом предоставлено разрешение на их задержание.

Напомним, 18 февраля 2013 года во время проведения акции протеста о прекращении застройки памятника архитектуры «Гостиный двор» и недопущения перестройки ее на торгово-развлекательный комплекс сотрудники «Беркута» избили активистов и задержали 36 человек, в том числе и депутатов.

Милиция подтвердила лишь 30 задержаний. Возможно, потому, что народные депутаты вскоре были отпущены.