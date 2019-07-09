Корабли НАТО вышли из Одессы для продолжения учений Sea Breeze

В учениях задействовано около 30 кораблей, 30 самолетов и вертолетов.

Спустя пятидневный перерыв, пять кораблей НАТО покинули Одесский порт и вышли в Черное море, чтобы продолжить учения Sea Breeze 2019. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

В море вышел ракетный эсминец ВМС США Carney, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk, эсминец британского Королевского ВМФ Duncan, канадский фрегат Toronto, румынский фрегат Regele Ferdinand и французский фрегат Courbet.

Кроме того, в акватории Черного моря еще находится разведывательный корабль ВМС Франции Dupuy de Lome, который Управление военной разведки Франции (DRM) использует в своих интересах для ведения радиоэлектронной разведки.

В северо-западной части Черного моря, где проходят учения, был еще зафиксирован полет американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon.

Международные учения Sea Breeze продлятся до 12 июля. В военно-морских маневрах задействованы около 30 кораблей, 30 самолетов и вертолетов, 3 тыс. военнослужащих стран-членов НАТО - США, Великобритании, Канады, Италии, Турции, Болгарии, Румынии, Польши, Дании, Греции, Латвии и Эстонии, а также их союзников - Украины, Грузии, Молдавии, Швеции и ОАЭ.

Напомним, Международные учения Sea Breeze – 2019 начались 1 июля. Четыре корабля НАТО зашли в Одесский порт 4 июля: флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto, британский эсминец D37 Duncan, турецкий фрегат Turgutreis и румынский Regele Ferdinand.

Учения Sea Breeze-2019 пройдут в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.