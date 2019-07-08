Суд над Трухановым отклонил одно из главных доказательств следствия

В частности, речь идет об экспертизе стоимости здания, за которое горсовет якобы заплатил в два раза дороже.

Суд по делу по делу завода "Краян", в котором фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов, признал недопустимыми ряд доказательств, в частности, экспертизу по стоимости здания, за которое горсовет, по версии следствия, заплатил в два раза дороже.

Об этом стало известно в ходе заседания Малиновского райсуда Одессы, который объявляет приговор, передает УП.

Адвокат Труханова Александр Лысак подтвердил, что речь идет об экспертизе, которая установила стоимость здания.

"Там эксперты собирали доказательства, которые вообще запрещено эксперту делать. Кроме того, осмотр места происшествия произведен с существенным нарушением, а сама экспертиза является производным уже от этого", – пояснил адвокат.

Защита утверждает, что определить рыночную стоимость в условиях нестабильного рынка невозможно и отсутствует методическая база для экспертов по определению рыночной стоимости.

"Надо было проводить судебно-экономическую экспертизу, которая определяет сумму причиненного ущерба (в материалах дела содержится строительно-техническая и оценочно-строительная экспертиза – ред.)", – сказал Лысак.

В специализированной антикоррупционной прокуратуре сказали, что считают экспертизу стоимости крайне важным для дела доказательством.

Недопустимым доказательством суд также назвал сообщение о подозрении Геннадию Труханову и нескольким его вероятным сообщникам.

Защита утверждает, что мэру о подозрении сообщил следователь, который не был на это уполномочен. Поэтому, по мнению адвоката, Труханов вообще не получил статус подозреваемого и обвиняемого.

Напомним, Труханову и еще ряду подозреваемым вменяют хищение 185 млн гривен в период с июля по декабрь 2016 года. Схему реализовали под видом покупки здания обанкротившегося завода "Краян" по заведомо завышенной цене.

Указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения Одесским городским советом о его покупке за 185 млн гривен было приобретено другой фирмой за 4 млн гривен и внесено в уставный капитал ООО "Девелопмент Элит". Однако, несмотря на это, Труханов и его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии горсовета сообщили депутатам ложную информацию: речь якобы шла только о согласии на покупку, а не о сделке.

Кроме того, необходимость покупки была обоснована якобы реализацией проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение купили за 185 млн гривен - завышенной более чем вдвое цене, однако эти средства были арестованы по ходатайству антикоррупционных органов.

Обвиняемыми являются действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, его заместитель, глава постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директор департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, его заместитель, директор частной компании-продавца здания, представитель компании продавца здания, оценщик.

Всем вменяют ч.5 ст.191 (хищение), а продавцу здания - еще ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 (фиктивное предпринимательство и покушение на отмывание денег).

Труханову может грозить 12 лет лишения свободы.